سلامة الغذاء: تصدير 190 ألف طن من المنتجات الغذائية خلال أسبوع وضبط كميات فاسدة

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي الـ40 لعام 2026، عن الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر، مستعرضة جهود الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وحركة الصادرات والواردات، ونتائج الحملات التفتيشية بالمحافظات، في إطار تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.

وكشف التقرير عن تصدير نحو 190 ألف طن من المنتجات الغذائية المصرية، من خلال 4390 رسالة غذائية، مقابل استيراد 290 ألف طن عبر 2463 رسالة، إلى جانب الإفراج عن 1438 رسالة غذائية تحت التحفظ و512 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع.

تصدير 190 ألف طن من المنتجات الغذائية المصرية خلال أسبوع

أوضحت الهيئة أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ نحو 4390 رسالة بإجمالي 190 ألف طن، من خلال 1510 شركات مصدرة، وشملت نحو 820 صنفًا من المنتجات الغذائية، من بينها الخضراوات والدرنات والفواكه ودقيق الحبوب ومنتجات الخضر والفاكهة المحفوظة.

وبلغت صادرات الخضراوات 50 ألف طن موزعة على 35 صنفًا، وتصدرت البطاطا والبصل القائمة بواقع 12 ألف طن لكل منهما، تليهما الفاصوليا بنحو 9 آلاف طن.

كما سجلت صادرات الفواكه 36 ألف طن من خلال 30 صنفًا، وتصدر الرمان القائمة بإجمالي 10 آلاف طن، تلته الفراولة بنحو 9 آلاف طن، ثم المانجو بإجمالي 8 آلاف طن.

وتصدرت سوريا قائمة الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الأسبوع، تلتها السعودية والسودان وليبيا والإمارات، ضمن 173 دولة استقبلت صادرات غذائية مصرية.

وعلى مستوى المنافذ التصديرية، جاء ميناء سفاجا في المركز الأول بإجمالي 880 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ683 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ555 رسالة.

كما أصدرت الهيئة 1360 شهادة صحية للتصدير، للتحقق من مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

استيراد 290 ألف طن من الأغذية والإفراج عن 1950 رسالة

وبحسب التقرير، بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى مصر 2463 رسالة بإجمالي كميات تقدر بنحو 290 ألف طن، استوردتها 944 شركة، وتنوعت بين القمح وفول الصويا والزيوت المتنوعة والفول العريض.

وتصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة للمنتجات الغذائية إلى مصر، تلتها الولايات المتحدة وروسيا وإندونيسيا وليتوانيا، من إجمالي 84 دولة مصدرة.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في استقبال الرسائل الغذائية بإجمالي 725 رسالة، يليه ميناء بورسعيد بـ454 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـ437 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، أفرجت الهيئة عن 1438 رسالة غذائية تحت التحفظ، بنظام الإفراج المؤقت، إلى جانب 512 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع.

كما حررت الهيئة محاضر إثبات حالة لـ88 رسالة، تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، وأصدرت تراخيص استيراد لـ103 مستوردين خلال الفترة نفسها.

سلامة الغذاء تنفذ 97 زيارة للمصانع الغذائية

في إطار تعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 97 زيارة معاينة للتحقق من التزام المنشآت باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وأسفرت الجهود عن تسجيل 11 منشأة، فيما استوفت منشأتان أخريان اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع، ضمن جهود التأهيل وتوفيق الأوضاع.

كما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 33 مأمورية رقابية، إلى جانب 802 زيارة فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير في 13 محافظة، شملت القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية والقليوبية والبحيرة والمنيا وأسيوط والفيوم.

وتم تسجيل 8 منشآت جديدة، وإصدار 1126 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 921 شركة مصدرة.

الرقابة على المخازن والسلع الاستراتيجية

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 58 مأمورية تحفظ شملت المرور على 75 منشأة غذائية، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

كما تم التحفظ على 163 رسالة غذائية واردة، واستمرار التحفظ على 21 رسالة مرفوضة معمليًا.

وشملت الجهود زيارات تفتيشية لمواقع تخزين القمح ومضارب الأرز والمخابز، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الفنية وضمان سلامة المنتجات المتداولة، وأسفرت عن تسجيل 5 منشآت لمضارب الأرز.

ونفذت الإدارة كذلك 35 مأمورية رقابية على المنشآت التخزينية في عدد من المحافظات، فيما ارتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1813 مخزنًا.

702 منشأة غذائية تخضع للحملات بعد تلقي 135 شكوى

تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 135 شكوى خلال الأسبوع، وردت من قنوات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك والموقع الإلكتروني للهيئة والخط الساخن.

وأوضحت الهيئة أنه تمت معالجة عدد من الشكاوى، فيما يجري فحص الباقي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وفي إطار الاستجابة للبلاغات، نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات ميدانية استهدفت 702 منشأة غذائية في عدد من المحافظات، للتحقق من سلامة المنتجات المعروضة ومدى الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية تجاه المنشآت التي رصدت بها مخالفات مؤثرة في سلامة الغذاء.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو الخط الساخن 16528، أو التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم 01555771100 اتصالًا أو عبر واتساب، أو الخط الساخن 19565، أو البريد الإلكتروني [email protected].

تسجيل 532 منشأة غذائية جديدة وفحص 376 منتجًا

نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 41 مأمورية رقابية على فروع المنشآت التجارية في القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والغربية والإسماعيلية وبني سويف والبحر الأحمر والأقصر والمنيا.

وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة 2245 فرعًا، تتبع 66 سلسلة تجارية.

وفي قطاع الأغذية الخاصة، فحصت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 376 منتجًا جديدًا، ونفذت مأموريتين رقابيتين، واعتمدت 15 شركة، وأصدرت 117 موافقة إعلانية.

كما شهد الأسبوع تسجيل 532 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وإجراء 649 معاينة على مستوى الجمهورية، واستيفاء 384 منشأة لاشتراطات التسجيل، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 87437 منشأة.

حملات رقابية على الألبان والمنشآت السياحية والطعام المتنقل

نفذت الهيئة 14 مأمورية تفتيشية على المحالب و6 مأموريات على مراكز تجميع الألبان في الجيزة والغربية والمنوفية والدقهلية والبحيرة والفيوم والإسكندرية والشرقية.

كما شنت حملة رقابية على مراكز تجميع الألبان بمنطقة الكوم الأحمر في الجيزة، أسفرت عن تحرير محاضر لمخالفة اشتراطات سلامة الغذاء والتحفظ على منتجات مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي قطاع المنشآت السياحية، نفذت الهيئة 55 زيارة تفتيشية للمطاعم والفنادق، شملت مراجعة التراخيص والالتزام بالاشتراطات، بينما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 جولة رقابية في عدد من المحافظات.

ضبط 17 طنًا من الدواجن مجهولة المصدر بالإسماعيلية

واصلت الإدارة العامة للمجازر حملاتها الرقابية، فنفذت 17 زيارة تفتيشية لمجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب 106 جولات متابعة لمصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني.

وأسفرت الحملات في القليوبية عن ضبط 450 كجم من الدواجن مجهولة المصدر وغير المدون عليها بيانات، إلى جانب كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر المرخصة.

كما ضبطت الحملات في الإسماعيلية 17 طنًا من الدواجن مجهولة المصدر وغير المدون عليها بيانات، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأصدرت الهيئة 24 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات اللازمة والتحقق من مطابقتها لاشتراطات التصدير.

الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء والأسماك

نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 16 مأمورية رقابية في القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والدقهلية والمنوفية وبني سويف والبحيرة.

وبلغ إجمالي المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع 945 منشأة.

كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 16 زيارة ميدانية في القليوبية والدقهلية والبحيرة وبورسعيد وكفر الشيخ، شملت مراكب وسفن الصيد ومصانع الأسماك وموردي المنتجات البحرية وشركات التصدير والتجهيز.

ووصل إجمالي المنشآت المسجلة في قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية إلى 837 منشأة، تشمل مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية.

1360 مأمورية رقابية على تداول الأغذية في المحافظات

نفذت الهيئة حملات رقابية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلية في 222 مركزًا وحيًا، من خلال 31 فرعًا تابعًا لها، بإجمالي 1360 مأمورية رقابية شملت المرور على 3718 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 101 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

كما نفذت الهيئة 1436 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، فضلًا عن مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 78 منشأة غذائية.

الغربية: ضبط أكثر من 42 طنًا من الرنجة والأسماك المخالفة

نفذ فرع الهيئة بمحافظة الغربية 18 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة ومديريتي التموين والطب البيطري، شملت 165 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط أغذية منتهية الصلاحية وأخرى تغيرت خواصها الطبيعية، إلى جانب تنفيذ حملات بالتعاون مع إدارة تراخيص المحال العامة استهدفت 40 منشأة غير مرخصة، وتحرير 36 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة وسط وغرب الدلتا، تم ضبط 40 طنًا و800 كجم من أسماك الهارنج منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وطن و245 كجم من الرنجة التي تغيرت خواصها الطبيعية، و396 كجم من الزيوت مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 160 كجم من اللحوم والدواجن المشتبه في صلاحيتها.

كما نفذ الفرع 21 حملة توعوية للمستهلكين بشأن ضرورة التحقق من البيانات الإلزامية وتواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، إلى جانب تنفيذ 51 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة شملت الفحص وسحب العينات والإعدام.

المنوفية: ضبط 280 كجم من اللحوم والدواجن المخالفة

نفذ فرع الهيئة بالمنوفية حملتين تفتيشيتين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومجلس مدينة منوف، شملتا 3 منشآت غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 280 كجم من اللحوم والدواجن المتبلة وأجزاء من اللحوم البلدية التي افتقرت إلى البيانات التعريفية، وظهرت علامات التلف والفساد على بعضها، فضلًا عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير مختومة بأختام رسمية.

كما رصدت الحملات قصورًا في اشتراطات سلامة الغذاء والتراخيص، وضبطت أغذية منتهية الصلاحية جرى إعدامها بمعرفة أصحاب الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه المنشآت لتوفيق أوضاعها.

الأقصر وقنا: التحفظ على أكثر من 5 أطنان من الأغذية المخالفة

نفذ فرعا الهيئة في الأقصر وقنا 18 حملة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، شملت المرور على 47 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 13 محضرًا وإعدام كميات من الأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب التحفظ على 5 أطنان و120 كجم من المواد الغذائية التي تغيرت خواصها الطبيعية.

دمياط: ضبط دواجن مجهولة المصدر وفول تغيرت خواصه

نفذ فرع الهيئة بدمياط 6 حملات تفتيشية موسعة شملت 49 منشأة غذائية في عدد من المراكز والمدن.

وأسفرت الحملات عن إعدام 158 كجم من الأغذية منتهية الصلاحية أو التي تغيرت خواصها الطبيعية، وضبط والتحفظ على طن و327 كجم من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر، وطن و800 كجم من فول الحصى الذي تغيرت خواصه الطبيعية.

الإسماعيلية: غلق 4 منشآت غذائية مخالفة

نفذ فرع الهيئة بالإسماعيلية 3 حملات تفتيشية مشتركة استهدفت 11 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام 170 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

كما تم غلق وتشميع 4 منشآت غذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بسبب أوجه قصور في الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنبيه على المنشآت بضرورة التسجيل وتوفيق أوضاعها.

كفر الشيخ: ضبط 14 طنًا من الأغذية التي تغيرت خواصها

نفذ فرع الهيئة بكفر الشيخ 6 حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية التموين وهيئة التنمية الصناعية والأمن الصناعي، شملت 14 منشأة غذائية بمراكز الرياض ومطوبس وفوه وبلطيم وعدد من القرى التابعة للمحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط والتحفظ على 14 طنًا من المواد الغذائية المتنوعة التي ظهرت عليها علامات فساد وتغير في خواصها الطبيعية، إلى جانب تحرير 3 محاضر تحفظ وتنفيذ 6 قرارات صادرة عن النيابة العامة.

الدقهلية: التحفظ على أكثر من 25 طنًا من الأغذية مجهولة المصدر

نفذ فرع الهيئة بالدقهلية 6 حملات تفتيشية مشتركة شملت 28 منشأة غذائية في عدد من المناطق، من بينها حي غرب وحي شرق المنصورة ونبروه والسنبلاوين وشربين وبلقاس.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على 25 طنًا و768 كجم من المواد الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر، وإعدام 125 كجم من الأغذية التي تغيرت خواصها الطبيعية، فضلًا عن تحرير 19 محضرًا لمخالفات شملت محاضر التحفظ وعدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين.

المنيا والوادي الجديد: حملات رقابية على المقاصف المدرسية

نفذ فرع الهيئة بالمنيا 13 حملة تفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية، شملت المنشآت الغذائية ومضارب الأرز والمقاصف المدرسية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارة الصحية.

وشملت الحملات 59 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 257 كجم من المنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية أو التي ظهرت عليها علامات فساد، إلى جانب التحفظ على طن و61 كجم من منتجات الأرز غير المسجلة لدى الهيئة.

وفي الوادي الجديد، نفذ الفرع حملتين تفتيشيتين مشتركتين شملتا 14 منشأة غذائية و67 مقصفًا مدرسيًا بمركز الخارجة، وأسفرتا عن تحرير محضر لمخالفة الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الفيوم: ضبط أكثر من 2.8 طن من اللحوم والدواجن والجبن

نفذ فرع الهيئة بالفيوم 5 حملات تفتيشية موسعة شملت 40 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 2 طن و252 كجم من اللحوم والدواجن، و560 كجم من جبن الموتزاريلا، وجميعها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 13 محضرًا لمخالفة الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء وعدم توافر شهادات صحية سارية للعاملين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسوان: إعدام 308 كجم من الأغذية والتحفظ على حواوشي

نفذ فرع الهيئة بأسوان 5 حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك، شملت 23 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 15 محضرًا وإعدام 308 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إلى جانب التحفظ على 125 كجم من الحواوشي للاشتباه في مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وسحب عينات وإرسالها إلى المعامل المركزية للفحص.

بورسعيد: ضبط 1.44 طن من اللحوم ومصنعاتها المخالفة

نفذ فرع الهيئة ببورسعيد 24 حملة تفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وحيي العرب والمناخ، شملت المرور على 110 منشآت غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط طن و440 كجم من اللحوم ومصنعاتها التي لم تتضمن بيانات توضح مصدرها، مع رصد تغير في خواصها الطبيعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

حملات رقابية مستمرة لحماية صحة المستهلكين

أكدت نتائج التقرير الأسبوعي استمرار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة على مراحل تداول وتصنيع واستيراد وتصدير المنتجات الغذائية، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، مع تكثيف الحملات الميدانية بالمحافظات والتعامل مع الشكاوى والبلاغات.

وتستهدف هذه الجهود الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات، وتعزيز التزام المنشآت الغذائية بالضوابط المعتمدة، وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المستهلك المصري.