إصابة شابين في تصادم ملاكي وتروسيكل أعلى كوبري بيت داوود بسوهاج

أصيب شابان بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل أعلى كوبري بيت داوود، بنطاق مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط عدم ورود معلومات أولية عن وقوع وفيات جراء الحادث.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل أعلى كوبري بيت داوود بدائرة مركز جرجا، ما أسفر عن إصابة شخصين كانا طرفًا في الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى جرجا العام لتوقيع الكشف الطبي عليهما وتحديد طبيعة إصابتيهما.

واستقبل المستشفى المصاب الأول، علي م. س، البالغ من العمر 28 عامًا، للاشتباه في إصابته بكسر في الساق اليمنى، فيما استقبل المصاب الثاني، أبانوب أ. و، البالغ من العمر 19 عامًا، للاشتباه في إصابته بكسور في الضلوع، نتيجة التصادم.

وتم التعامل مع المصابين طبيًا داخل مستشفى جرجا العام، تمهيدًا لتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهما، ومتابعة حالتيهما وفقًا لطبيعة الإصابات التي تعرضا لها جراء الحادث.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.