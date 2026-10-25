وول ستريت جورنال: حلفاء الولايات المتحدة يسارعون لإيجاد بدائل لستارلينك بعد تعطيل خدماتها في أوكرانيا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ، اليوم الأحد ، أن قرار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" بفرض قيود مفاجئة على استخدام أوكرانيا لشبكة الاتصالات "ستارلينك" - التي تُعد حيوية للعمليات العسكرية للبلاد- أدى إلى دفع حلفاء الولايات المتحدة لتكثيف مساعيهم لإيجاد بدائل خاصة بهم.

وقالت الصحيفة إن الأطراف الأوروبية تعرب عن قلقها إزاء الاعتماد على نظام يتضمن "مفتاح إيقاف" يمنح ماسك القدرة على تعطيل شبكة بالغة الأهمية دون أي تشاور مسبق.

وفي منشور على منصة "إكس"، خاطب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الملياردير إيلون ماسك قائلاً: "كلما زاد انخراطكم في السياسة من خلال منتجاتكم، كلما زاد الضرر الذي يلحق بعلامتكم التجارية". وجاء ذلك عقب تقارير أفادت بمواجهة أوكرانيا لمشكلات في استخدام "ستارلينك" - وهو نظام تابع لشركة "سبيس إكس"- علماً بأن وارسو تسهم في تغطية تكاليف استخدام أوكرانيا لهذا النظام.

وحتى داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت أصوات السياسيين تحذر من هذا الوضع حيث صرح السيناتور الجمهوري عن ولاية نورث داكوتا، كيفن كريمر، بأنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون "معتمدة إلى هذا الحد على نظام واحد وشخص واحد وشركة واحدة".

وتكمن المعضلة بالنسبة لمستخدمي "ستارلينك" في عدم وجود بديل تنافسي متاح في المدى القريب. فالشركة الأوروبية الوحيدة القادرة على تشغيل أقمار صناعية في المدار الأرضي المنخفض - حيث تهيمن "سبيس إكس"- هي شركة "وان ويب" التابعة لمجموعة "يوتلسات" الفرنسية. وتُشغل "وان ويب" حالياً نحو 650 قمراً صناعياً، وتخطط لزيادة أسطولها ليصل إلى حوالي 1300 قمر صناعي بحلول عام 2030، وذلك بموجب عقد بقيمة مليار يورو (ما يعادل 1.1 مليار دولار) وُقِّع الشهر الماضي مع شركة "إيرباص". وفي المقابل، تمتلك "ستارلينك" بالفعل أكثر من 11 ألف قمر صناعي في المدار.

علاوة على ذلك، فإن التكنولوجيا التي تستخدمها "وان ويب" - وهي أقدم جيلاً - أقل ملاءمة لظروف الجبهات القتالية في أوكرانيا، نظراً لأن أجهزة الاستقبال الخاصة بها ضخمة وثقيلة وتستهلك قدراً كبيراً من الطاقة. كما أن الانتقال من نظام "ستارلينك" (أو نسخته العسكرية "ستارشيلد") إلى نظام "وان ويب" سيتطلب استبدال آلاف أجهزة الاستقبال، نظراً لأن "سبيس إكس" تعتمد تقنيات خاصة وحصرية بها.

وفي مؤشر على الحاجة المُلحة، أعلنت أوكرانيا وفنلندا الخميس الماضي،أن كييف ستنضم، ضمن حزمة مساعدات بقيمة 300 مليون يورو، إلى شبكة اتصالات فضائية مُخطط لها تُشغلها شركة آيساي الفنلندية للاتصالات الفضائية وشركة نوكيا للشبكات. إلا أن إطلاق الأقمار الصناعية الأولى لن يكون إلا في عام 2028.

كما طرحت شركة تيليسات الكندية للاتصالات الفضائية شبكة "لايت سبيد" في مدار أرضي منخفض حيث تُوفر لها سيادة أكبر. وتطمح الشركة إلى إطلاق أول قمر صناعي من أصل 288 قمرًا مُخططًا لها في ديسمبر المقبل على أن يبدأ تشغيلها بحلول أوائل عام 2028.