ضياء رشوان: صراع إيران وإسرائيل أول حرب تقليدية بالمنطقة منذ غزو العراق

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل خلال الأيام الماضية.

وقال ضياء رشوان في تصريحات له على قناة “ إكسترا نيوز”، إن الحرب الراهنة بين إسرائيل وإيران أول حرب تقليدية في المنطقة منذ غزو العراق، رغم حضور الفاعلين من غير الدول مثل الحوثيين وحزب الله، مواصلا: "المشهد الآن مختلف عما كان عليه في عام 2003".

وتابع ضياء رشوان :" الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 كان آخر حرب تقليدية بين دول في المنطقة، ولكن كان هناك الحروب غير المتكافئة، عندما حاربت بعض الدول تنظيمات إرهابية في المشرق العربي مثل داعش والقاعدة، وحروب الاحتلال الإسرائيلي على المقاومة في قطاع غزة.

وتابع: "لكل من إسرائيل وإيران رديف خلفي، وهذا الرديف موجود على خط النار، فالرديف الأمريكي موجود مباشرة بالسلاح والطائرات في الأجواء الإيراني وبكل التعاون الاستخباراتي والأمني والعسكري والمباشر، بالإضافة إلى الصواريخ الأمريكية، وعلى الجانب الآخر، مازالت ما تسمى الأجنحة الإيرانية موجودة حتى وإن ضعفت، ومازال حزب الله موجودا حتى وإن أضعف في الحرب الأخيرة، كما أن اليمن مازال يشهد وجود الحوثيين، ومازالت حماس تقاتل في غزة".