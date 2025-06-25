السعودية تجمع 2.35 مليار ريال من إصدار صكوك لشهر يونيو

​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.355 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 25 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.

وبلغت قيمة الشريحة الثانية 1.175 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2029 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثالثة 500 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2032ميلادي.

وبلغت الشريحة الرابعة نحو 5 ملايين ريال لصكوك تستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 650 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2039. ​