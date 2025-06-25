التمثيل التجارى: 1.2 مليار دولار استثمارات صينية جديدة في مصر

عقد الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، سلسلة من الاجتماعات المهمة مع عدد من كبريات الشركات الصينية في مدينة شنجهاي، وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تم بحث مشروعات استثمارية جديدة في قطاعات الملابس، والمنسوجات، والسلع الهندسية، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار. ويأتي ذلك في ظل اهتمام متنامٍ من كبرى الشركات الصينية بالاستثمار في مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وخلال الاجتماعات، استعرض الدكتور الشريف المزايا التنافسية التي توفرها السوق المصرية، خاصة بعد تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق تتجاوز 1.5 مليار مستهلك.

وتُعد هذه المشروعات المقترحة جزءًا من جهود جهاز التمثيل التجاري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم خطة الدولة لزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز فرص التصدير من مصر إلى الأسواق الدولية.