وزير الشباب والرياضة يوافق على سفر بعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الأولى للمدارس بالجزائر

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مشاركة بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية الأولى للمدارس، والتي ينظمها اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية "الأنوكا" خلال الفترة من 22 يوليو حتى 7 أغسطس 2025 بالعاصمة الجزائرية.

جاءت الموافقة استجابة لطلب اللجنة الأولمبية المصرية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .

وتضم البعثة المصرية 162 فردًا من مختلف الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وممثلي وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، إلى جانب المشاركين في 13 رياضة متنوعة أبرزها: السباحة، ألعاب القوى، السلاح، التايكوندو، التجديف، الجودو، والملاكمة، وغيرها.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ أن مشاركة مصر في دورة الألعاب الإفريقية الأولى للمدارس بالجزائر تأتي تأكيداً على التزامنا بدعم المواهب الناشئة، وتكثيف حضورنا القاري في مختلف المحافل الرياضية، مشيرًا أننا نولي أهمية كبيرة للأنشطة المدرسية باعتبارها حجر الأساس لصناعة أبطال المستقبل، ونعمل بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات المعنية لتوفير أفضل ظروف النجاح لأبنائنا الرياضيين.