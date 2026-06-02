الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خطوات ورسوم استخراج جواز سفر "مستعجل" لأول مرة والأوراق المطلوبة

يُعد جواز السفر أحد أهم الوثائق الرسمية التي يبحث المواطنون عن خطوات استخراجها، لا سيما الراغبين في السفر للخارج للعمل، الدراسة، أو السياحة. ومع وتيرة الحياة السريعة.

وتتيح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية خدمة استخراج جواز السفر "المستعجل" و"الفوري"، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وإنجاز الوثيقة في غضون ساعات أو أيام قليلة.

ونقدم إجراءات ورسوم استخراج جواز السفر المستعجل لأول مرة لعام 2026، والأوراق التي يجب تحضيرها قبل التوجه للمكتب.

أولاً: المستندات والأوراق المطلوبة (لأول مرة)

وعند التوجه لاستخراج جواز السفر للمرة الأولى، يجب على المواطن تجهيز الأوراق التالية:

بطاقة الرقم القومي: يجب أن تكون سارية الصلاحية (أو شهادة الميلاد المميكنة لمن هم دون 16 عاماً).

الصور الشخصية: عدد 4 صور شخصية حديثة (مقاس 4×6) بخلفية بيضاء وواضحة الملامح.

المؤهل الدراسي: شهادة المؤهل الدراسي مثبتة في بطاقة الرقم القومي، أو تقديم أصل المؤهل إذا لم يكن مثبتاً (مع تقديم شهادة قيد مدرسة أو جامعة سارية للطلاب).

الموقف من التجنيد: شهادة الموقف من التجنيد (للذكور) وتكون واضحة وصالحة للاستخدام، باستثناء من لم يبلغوا السن القانونية.

الحالة الاجتماعية: مستند يثبت الحالة الاجتماعية (قسيمة زواج مميكنة أو قسيمة طلاق) بالنسبة للإناث إذا لم تكن مثبتة في بطاقة الرقم القومي.

ثانياً: أسعار ورسوم استخراج جواز السفر 2026

وتختلف تكلفة استخراج جواز السفر بناءً على درجة الاستعجال والنوع (عادي، مستعجل، فوري)، وجاءت الرسوم التقريبية المحدثة لهذا العام كالآتي:

جواز السفر العادي: تبلغ تكلفته حوالي 1110 جنيهات، ويتم استلامه خلال 3 إلى 5 أيام عمل.

جواز السفر المستعجل: تبلغ تكلفته حوالي 1600 جنيه، ويتم استلامه خلال 48 ساعة فقط.

جواز السفر الفوري (VIP): تبلغ تكلفته حوالي 2250 جنيهاً، ويتم استلامه في نفس اليوم (خلال ساعات قليلة من تقديم الطلب في المقار المخصصة لذلك مثل مقر الإدارة بالعباسية).

وقد تضاف رسوم إدارية بسيطة أو تكلفة "ضمان مالي" في بعض الحالات الخاصة وفقاً لطبيعة المهنة أو المؤهل.

ثالثاً: خطوات التقديم في مكتب الجوازات

ولإتمام العملية بنجاح وبأسرع وقت، يفضل اتباع الخطوات المرتبة التالية داخل قسم الجوازات التابع له المواطن بحسب محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي:

شراء النموذج: التوجه إلى شباك سحب الاستمارات والحصول على (نموذج 29 جوازات) مجاناً وتعبئة البيانات بخط واضح.

مراجعة الأوراق: التوجه إلى مكتب مراجعة الأوراق لمطابقة الصور والمستندات والأصول والتأكد من اكتمالها.

تقدير الرسوم والسداد: يتوجه المواطن إلى خزينة القسم لدفع الرسوم المقررة بناءً على نوع الطلب (مستعجل أو فوري) والحصول على إيصال السداد المميكن.

تسجيل البيانات والتبصيم: الذهاب إلى شباك تسجيل البيانات وتقديم الصور والتبصيم الإلكتروني.

استلام الإيصال: يستلم المواطن إيصالاً ممهوراً بتاريخ ووقت الاستلام المحدد.

أماكن تقديم الخدمة الفورية

فإلى جانب أقسام الجوازات المنتشرة في مديريات الأمن بالمحافظات، أتاحت وزارة الداخلية منافذ ومراكز نموذجية مجهزة في المولات التجارية الشهيرة (مثل مول مصر، سيتي ستارز، وداندي مول) وبعض النوادي، والتي تقدم خدمات استخراج جواز السفر المستعجل والفوري بمرونة ومواعيد عمل تمتد للفترات المسائية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

