الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والورق المطلوب
عبد الفتاح تركي

طريقة استخراج جواز سفر مستعجل وما الرسوم والورق المطلوب تحظى باهتمام واسع من جانب الراغبين في الحصول على جواز سفر للسفر إلى خارج البلاد، سواء للعمل أو للسياحة أو الإقامة الخارجية. 

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر

بطاقة رقم قومي سارية مقيد بها المؤهل الدراسي أو الوظيفة.

4 صور شخصية حديثة (بخلفية بيضاء، مقاس 4 × 6).

شهادة المؤهل الدراسي (إن لم يكن مثبتًا في بطاقة الرقم القومي).

شهادة ميلاد للأطفال أقل من 15 سنة.

موقف التجنيد للذكور.

إيصال سداد الرسوم.

طريقة استخراج جواز السفر

توجه إلى مصلحة الجوازات أو مكتب الجوازات التابع لمنطقتك.

املأ استمارة طلب جواز السفر المتوفرة في المكتب.

تكلفة استخراج جواز السفر العادي 2026

تبلغ الرسوم 1150 جنيهًا مصريًا.

مدة استلام جواز السفر

يتم إصدار جواز السفر خلال 7-10 أيام عمل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر المستعجل في مصر 2026

بطاقة رقم قومي سارية.

4 صور شخصية حديثة (بخلفية بيضاء).

موقف التجنيد للذكور.

شهادات ميلاد للأطفال دون 15 عامًا.

شهادة المؤهل الدراسي (إن لم يكن مثبتًا في البطاقة الشخصية).

إيصال سداد الرسوم.

جواز سفر

طريقة استخراج جواز سفر مستعجل

زيارة مكتب الجوازات الذي يقدم خدمة استخراج جواز السفر المستعجل.

ملء استمارة طلب جواز السفر المستعجل.

تكلفة استخراج جواز السفر المستعجل 2026

تبلغ الرسوم 1675 جنيهًا مصريًا.

مدة استلام جواز السفر المستعجل

يتم إصدار جواز السفر في أقل من 24 ساعة.

نصائح مهمة لاستخراج جواز السفر في مصر

تأكد من صحة جميع البيانات في المستندات المقدمة لتجنب أي تأخير.

أكمل جميع الأوراق المطلوبة قبل التوجه لمكتب الجوازات لتسريع الإجراءات.

قد يتم فرض رسوم إضافية في حالة طلب توصيل الجواز عبر البريد.

يُنصح بالتقديم على الجواز بوقت كافٍ قبل موعد السفر لتجنب الازدحام.

 

الفرق بين جواز السفر العادي والمستعجل في مصر 2026

النوع     /   مدة إصدار الجواز  /   التكلفة

جواز السفر العادي  -  7-10  أيام عمل  -   1150 جنيها.

جواز السفر المستعجل - أقل من 24 ساعة   -   1675 جنيها.

