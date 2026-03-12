قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا
سلوك مشين.. أبو الغيط يدين استهداف ميناء صلالة بسلطنة عمان
بعد قليل.. كلمة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
القوات الإسرائيلية تتوغل نحو 2 كلم في عدد من بلدات جنوب لبنان
«التأمين الصحي الشامل»: مليون و330 ألف مُستفيد بالأقصر بنسبة تسجيل 91%
وزير الاستثمار لسفير فنلندا: نمتلك فرصا واعدة في العديد من القطاعات بسبب موقعنا الجغرافي
وزير الخارجية يعقد لقاءً تفاعليًا مع طلاب الجامعة البريطانية بمصر ويشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجامعة
«الخارجية» و«الصحة» يُوقعان بروتوكول «علاجك في مصر» لتيسير الرعاية الطبية المتكاملة للمصريين بالخارج|صور
القابضة للمياه تبحث مع محافظ مطروح الاستعداد لموسم الصيف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

 استقبل المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، بمقر الشركة القابضة،في إطار توجيهات المهندسة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 وذلك لبحث سبل تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، ومناقشة التحديات التي تواجه منظومة المياه بالمحافظة، إلى جانب استعراض المقترحات الفنية اللازمة لدعم استقرار الخدمة خاصة خلال موسم الصيف.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والعميد محمد جلال استشارى المشروعات بالشركة القابضة.
وخلال اللقاء، أكد المهندس أحمد جابر شحاتة، حرص الشركة القابضة على دعم خطط تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الشركة القابضة ومحافظة مطروح لمتابعة تنفيذ المشروعات وتذليل أي معوقات قد تواجه منظومة العمل.

ومن جانبه، ثمّن اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يمثل أولوية للحفاظ على كفاءة البنية التحتية ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

كما تناول اللقاء متابعة استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لموسم الصيف، والوقوف على مختلف الإجراءات التي يتم تنفيذها لضمان استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب بالمحافظة، في ظل الزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك خلال موسم الصيف، مع التأكيد على تكثيف أعمال التشغيل والصيانة بالمحطات والخطوط والشبكات وتذليل أي عقبات قد تؤثر على انتظام الخدمة، بما يضمن توفير المياه للمواطنين وزائري المحافظة خلال موسم الصيف.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المناطق الساخنة التي تعاني من زيادة الطلب على المياه أو تحتاج إلى تدعيم منظومة الإمداد، حيث تمت مناقشة خطة تحسين الخدمة بعدد من المناطق، من بينها عزبة شندي، وعزبة الحاج علي بحري، وشارع علم الروم، ومنطقة القصر، ومنطقة حتاوة، ومنطقة أم الرخم، إلى جانب عدد من التجمعات السكنية والسياحية التي تشهد زيادة في الاستهلاك خلال موسم الصيف.
كما تم استعراض الأعمال المطلوبة لتحسين الخدمة بهذه المناطق، والتي تشمل تشغيل وتدعيم بعض الروافع، منها رافع ابنى بيتك ورافع جبريل، وتنفيذ خطوط مياه جديدة، وتوصيل المياه لتلك المناطق، إلى جانب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لبعض الشبكات القائمة، بما يسهم في تحسين كفاءة توزيع المياه وضمان وصول الخدمة للمواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك خطة رفع كفاءة محطات التحلية وشبكات المياه بعدد من مراكز ومدن المحافظة، ومن بينها النجيلة وسيدي براني والسلوم والحمام والعلمين والضبعة، والتي تتضمن أعمال تطوير وتشغيل لبعض المحطات، وإحلال وتجديد طلمبات الضخ وخطوط المياه، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتحسين استقرار الخدمة خاصة خلال موسم الصيف.

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة بين الشركة القابضة ومحافظة مطروح لمتابعة تنفيذ الأعمال المقترحة وفق برامج زمنية محددة، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية بها

كما وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بأهمية تشكيل لجان تفتيش دورية تضم ممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية، وذلك لمتابعة خطوط وشبكات المياه ورصد أي تعديات عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة منظومة المياه وضمان وصول الخدمة للمواطنين بصورة منتظمة.

وفي ختام اللقاء، سلم المهندس أحمد جابر شحاتة، درع الشركة القابضة، للواء محمد الزملوط محافظ مطروح، تقديرًا لجهوده ودوره في دعم وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والشركة القابضة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

