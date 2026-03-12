عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض القلب .. اكتشفها

تعد القرفة من أشهر الأعشاب المتداولة فى الأسواق وتشتهر بقدرتها على خفض نسبة السكر فى الدم وحرق السعرات الحرارية العالية.

ووفقا لموقع webmd نكشف لكم عن فوائد القرفة فى الحماية من أمراض القلب.



الوقاية من أمراض القلب



قد يُساهم القرفة في خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي، مما قد يُساعد في الوقاية من أمراض القلب وتناول مكملات غذائية تحتوي على 1.5 غرام على الأقل من القرفة يوميًا قد يُساعد في خفض مستويات الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار (LDL)، والدهون الثلاثية، وسكر الدم، خاصةً إذا كنت تُعاني من أمراض التمثيل الغذائي.

قد يؤدي أيضًا إلى خفض ضغط الدم إذا تناولته باستمرار لأكثر من ثمانية أسابيع ويمكن أن تساعد القرفة في:

مرض الزهايمر

فيروس العوز المناعي البشري

تسوس الأسنان

الحساسية

فقدان الوزن

متلازمة القولون العصبي أو مشاكل أخرى في المعدة أو الأمعاء

لكن الدراسات محدودة أو اقتصرت على الخلايا أو الحيوانات ولا تُحدد العديد من الدراسات نوع القرفة المستخدمة، أو تعاني من مشاكل أخرى تجعل نتائجها غير مؤكدة.

الحماية من الإجهاد التأكسدي



يحتوي القرفة على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات ، وهي مواد قادرة على منع تلف الخلايا أو إبطائه وبعض مضادات الأكسدة الموجودة فيها قوية لدرجة أن القرفة تُستخدم أحيانًا كمادة حافظة طبيعية للأغذية.

لاحظ الخبراء أن تناول مكملات القرفة يمكن أن يعزز مستويات مضادات الأكسدة في الدم بالإضافة إلى خفض علامات الالتهاب.