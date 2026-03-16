5 أفكار مبتكرة لتقديم الكحك على مائدة العيد

الكحك من أهم حلويات عيد الفطر، وتحرص الكثير من الأسر على تقديمه بطريقة مميزة تضيف لمسة جمالية إلى مائدة العيد.

وهناك عدة أفكار بسيطة يمكن من خلالها تقديم الكحك بشكل مختلف وجذاب للضيوف.



التقديم في أطباق متعددة المستويات

يمكن وضع الكحك والبسكويت والغريبة في طبق حلويات متعدد الأدوار، حيث يمنح المائدة شكلاً أنيقًا ويساعد على ترتيب الأصناف بطريقة منظمة.

التزيين بالسكر البودرة قبل التقديم مباشرة

يفضل رش السكر البودرة على الكحك قبل التقديم مباشرة حتى يبدو طازجًا ويحتفظ بشكله الجذاب.



التقديم مع المكسرات والتمر



يمكن تنسيق طبق الكحك مع بعض المكسرات مثل اللوز والبندق أو التمر، مما يضيف تنوعًا في الشكل والطعم على مائدة العيد.



استخدام أطباق زجاجية شفافة



وضع الكحك في أطباق زجاجية شفافة أو علب تقديم أنيقة يبرز جماله ويجعله أكثر جذبًا للضيوف.



تقديمه في علب صغيرة للضيوف



يمكن تجهيز علب صغيرة أنيقة تحتوي على قطع من الكحك والبسكويت وتقديمها كهدايا بسيطة للضيوف خلال الزيارات في العيد.



تزيين المائدة بلمسات العيد



إضافة مفارش مميزة أو ورود أو شرائط ملونة حول أطباق الكحك يمنح المائدة أجواء احتفالية جميلة تناسب أجواء العيد.