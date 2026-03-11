طريقة عمل الكحك بوصفة اقتصادية

يعد الكحك من المخبوزات الرئيسية في عيد الفطر، وتفضل العديد من السيدات تحضير الكحك في المنزل بوصفة اقتصادية وغير مكلفة.

وإليكم طريقة تحضير كحك العيد .

مقادير الكحك

3 أكواب من الدقيق

كوب من النشا

كوب من الزيت

ربع كوب سكر

ملعقة صغيرة خميرة

نص ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

نص كوب ماء

طريقة تحضير الكحك

ضعي الدقيق مع النشا والملح والبيكنج بودر وقلبي جيدا

أخلطي السكر مع الخميرة مع ربع كوباية مياة ونقلبهم جيدا

ضيفي الخليط على الدقيق والنشا وقومي بالعجن مع إضافة ربع كوب الماء الأخر بالتدريج حتى تصبح العجينة متماسكة .

شكلي العجينة ثم اتركيها حتى تخمر وادخليها الفرن .