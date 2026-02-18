اللحوم البلدية بـ290 جنيهًا.. محافظ البحيرة تفتتح معرض أهلًا رمضان بحوش عيسى

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، معرض "أهلا رمضان" بمركز ومدينة حوش عيسى، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وخلال الافتتاح، حرصت المحافظ على تفقد أقسام المعرض، مشيرة إلى أن المعرض يضم تشكيلة متنوعة من السلع الأساسية والرمضانية، إلى جانب الخضروات والفواكه واللحوم، بمشاركة 13 باكية بمشاركة كبرى الشركات والسلاسل التجارية، وبنسب تخفيضات تتراوح من 20% إلى 40% مقارنة بالأسواق الخارجية.

ويتضمن المعرض طرح اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو، بما يضمن إتاحة منتج جيد بسعر مناسب للمواطنين، لتلبية احتياجات الأسر.

كما يتضمن المعرض قسما خاصا بمنتجات مدرسة الثانوية الزراعية، في إطار دعم المشروعات التعليمية الإنتاجية، حيث يتم طرح مواد غذائية ومنتجات متنوعة بأسعار مخفضة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن إقامة معارض "أهلًا رمضان" تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن خطة الدولة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مشددة على أن توفير احتياجات الأسر خلال شهر رمضان يمثل أولوية قصوى للأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما شددت المحافظ على استمرار التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول السلع المدعمة إلى أكبر عدد من المواطنين، مع تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المعروضات.