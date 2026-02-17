إسكان النواب تناقش طلبات إحاطة لنواب محافظة البحيرة

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بنواب محافظة البحيرة .

وهي طلب الإحاطة المقدم من النائب احمد العرجاوي بشأن وجود شقق فارغة في مجالس القري ولم يتم توزيعها حتي الآن، في بركة غطاس ودمسنا وسحالي والغابه وباقي مجالس القري بابو حمص.

وطلب الإحاطة التالي بشأن العام استكمال، الصرف الصحي بزاوية نعيم مركز ابو حمص محافظة البحيره، و قرية دمسنا مركز أبو حمص محافظة البحيرةو قرية نمرات مركز ابو حمص محافظة البحيرة،و قريه دوتس البلد مركز ابو حمص محافظة البحيرة.

و طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي بشأن ضعف مياه الشروب في قريني شركة الاتحاد والمنشية الجديدة بمركز الدلنجات محافظة البحيرة .