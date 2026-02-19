انفجار شاحنة في تشيلي يودي بحياة أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر انقلاب شاحنة تنقل غازًا مسالًا في العاصمة التشيلية سانتياجو، ما أدى إلى انفجارها، حسبما أفادت السلطات يوم الخميس.

وأُصيب 17 آخرون، وفقًا لما صرح به قائد شرطة للصحفيين في مؤتمر صحفي، موضحًا أن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها وانقلبت.

وأكدت السلطات أن سائق الشاحنة كان من بين ضحايا الحادث.

ويجري مكتب المدعي العام تحقيقًا في ملابسات الحادث. وكانت الشاحنة تابعة لشركة الغاز المحلية "جاسكو".

ولم ترد شركة "جاسكو" على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد من موقع الانفجار.

ووقع الحادث في بلدية رينكا شمال سانتياجو، بالقرب من طريق سريع رئيسي ومنطقة صناعية.

شعر رجال الإطفاء بالانفجار في محيط يتراوح بين 150 و200 متر، وألحق أضرارًا بما لا يقل عن 50 مركبة.

وقال الرئيس التشيلي جابرييل بوريك إن بعض الحطام تطاير وسقط على ثلاثة متاجر، لكن لم ترد حتى الآن أي تقارير عن أضرار واسعة النطاق.

وأفاد كلاوديو أوريجو، حاكم منطقة سانتياغو الكبرى، أن خمسة أشخاص في حالة خطيرة.

وقال أوريجو: "أحد المصابين يعاني من حروق تغطي كامل جسده، وحالته حرجة للغاية".