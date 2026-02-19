مسلسل صحاب الأرض الحلقة 2 .. إصابة منة شلبي وعادل إمام حاضر بقوة

شهد مسلسل صحاب الأرض الحلقة الثانية تصاعدا في الأحداث حيث بدات بقصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفي الوديان مما ادى الي انهيار جزء من المستشفى وأصيبت الطبيبة سلمى ( منة شبلي ) بينما استطاع ناصر ( اياد نصار ) الذهاب بابن شقيقه يونس الي جانب أخر من المستشفى لعلاجه بينما تحاول ابنة ناصر التواصل مع والدها وتشاهده علي القناة الاخبارية.

وتداول اسم الفنان عادل إمام في لفتة طيبة من صناع المسلسل وذلك من خلال حوار بين كارما (تارا عبود)، وجدتها (ديانا رحمى) حول إمكانيتها لرؤية والدها من خلال التلفزيون، لترد عليها جدتها: ليه هو عادل إمام.

قصة مسلسل صحاب الأرض

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

ويأتي «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.