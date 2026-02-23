بنفيكا يستأنف على قرار إيقاف لاعبه بعد واقعة العنصرية

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، اليوم الاثنين، تقديمه استئناف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، على خلفية إيقاف لاعبه الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني.

وأكد النادي البرتغالي في بيان أنه أُبلغ بقرار الإيقاف المؤقت، معربًا عن استيائه من توقيت العقوبة في ظل استمرار التحقيقات.

وأشار إلى أن الإدارة القانونية للنادي ستتقدم باستئناف عاجل، خاصة أن القرار قد يؤثر على استعدادات الفريق لمباراة الإياب في الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت قرارا مؤخرا بإيقاف لاعب بنفيكا لمدة مباراة واحدة وغيابه عن لقاء الإياب أمام ريال مدريد الإسباني في ملحق مؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.