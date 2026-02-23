قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
رياضة

بنفيكا يستأنف على قرار إيقاف لاعبه بعد واقعة العنصرية

بنفيكا
بنفيكا
مجدي سلامة

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، اليوم الاثنين، تقديمه استئناف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، على خلفية إيقاف لاعبه الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني.

وأكد النادي البرتغالي في بيان أنه أُبلغ بقرار الإيقاف المؤقت، معربًا عن استيائه من توقيت العقوبة في ظل استمرار التحقيقات.

وأشار إلى أن الإدارة القانونية للنادي ستتقدم باستئناف عاجل، خاصة أن القرار قد يؤثر على استعدادات الفريق لمباراة الإياب في الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت قرارا مؤخرا بإيقاف لاعب بنفيكا لمدة مباراة واحدة وغيابه عن لقاء الإياب أمام ريال مدريد الإسباني في ملحق مؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

