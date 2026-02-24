ريال مدريد يواجه أزمة في الدفاع قبل مباراة بنفيكا بدوري أبطال أوروبا

يستعد ريال مدريد لمواجهة بنفيكا غدًا الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وسط مخاوف من غياب لاعب جديد بسبب الإصابة.

وكان الفريق الملكي قد فاز في لقاء الذهاب خارج ملعبه بهدف نظيف أحرزه الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لكنه يواجه صعوبة كبيرة في تشكيل دفاعه لمباراة الإياب، إذ سيغيب عن المباراة كلاً من إيدير ميليتاو وداني سيبايوس وجود بيلينجهام للإصابة، بالإضافة إلى رودريجو جويس للإيقاف.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، خضع دين هويسن لفحوصات طبية جديدة أظهرت مؤشرات إيجابية، لكنه من غير المرجح أن يكون جاهزًا لمواجهة الغد، ما يترك ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، مع خيارات محدودة في قلب الدفاع بين أنطونيو رودريجر وراؤول أسينسيو، أو الاستعانة بأوريلين تشواميني في هذا المركز.

وأكد النادي في بيان رسمي الجمعة الماضية: "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت لدين هويسن، تم تشخيص إصابته بعضلة ربلة الساق اليمنى، والجهاز الفني يراقب حالته لتحديد إمكانية مشاركته لاحقًا".

هذه الأزمة تأتي في وقت حاسم بالنسبة لريال مدريد، الذي يسعى لتأكيد تفوقه على بنفيكا وتأمين تأهله لدور الـ16، وسط ضغط كبير على الفريق لإدارة الإصابات والمنافسة على البطولات الأوروبية والمحلية في الوقت نفسه.