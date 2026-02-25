يويفا يرفض استئناف بنفيكا ويؤكد غياب بريستياني أمام ريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رفض الاستئناف المقدم من نادي بنفيكا بشأن عقوبة إيقاف لاعبه الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لمباراة واحدة، ليتأكد بذلك غيابه عن مواجهة ريال مدريد مساء اليوم، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة الفريقين ضمن ذهاب ملحق دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

وكانت لجنة الرقابة والأخلاق والانضباط التابعة لليويفا قد أصدرت قرارًا بتاريخ 23 فبراير 2026 بإيقاف بريستياني مباراة واحدة، على خلفية واقعة تضمنت إساءات عنصرية خلال المباراة السابقة بين الفريقين.

وجاء في البيان الرسمي لليويفا: "تم رفض الاستئناف المقدم من نادي بنفيكا"، مؤكدًا تثبيت القرار الصادر بحق اللاعب.

وبذلك يتأكد غياب النجم الأرجنتيني عن اللقاء المرتقب أمام ريال مدريد، بعد فشل ناديه في تقليص العقوبة.