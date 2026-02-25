أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة بنفيكا

كشف المدرب ألفارو أربيلوا، عن قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة بنفيكا اليوم الأربعاء، ضمن إياب ملحق الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت غياب كيليان مبابي بسبب إصابة في الركبة.

وأوضحت المصادر الصحفية أن مبابي يعاني من إصابة طفيفة في الرباط الجانبي، وبعد محاولته المشاركة في التدريب الأخير لم يتمكن من إكمال الحصة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بعدم المخاطرة قبل كأس العالم.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس

خط الدفاع: داني كارفاخال، دافيد ألابا، ترينت ألكسندر-أرنولد، أسينسيو، كاريراس، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريليان تشواميني، أردا جولر، سيستيرو، مانويل أنخيل، بالاسيوس، تياجو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.