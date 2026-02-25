وكيل فيرتز يكشف محاولة ريال مدريد الفاشلة لضم اللاعب قبل انتقاله إلى ليفربول

كشف وكيل اللاعب الألماني الشاب فلوران فيرتز، فولكر سترث، عن محاولاته لتسهيل انتقال موكله إلى ريال مدريد الصيف الماضي، قبل أن يختار فيرتز الانضمام إلى ليفربول في صفقة قياسية للنادي بلغت 116 مليون جنيه إسترليني، محطمة الرقم القياسي آنذاك.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد"، أوضح سترث أن المفاوضات بدأت مع المدير الفني السابق لباير ليفركوزن، تشابي ألونسو، حيث نصحه بأهمية ضم اللاعب إلى ريال مدريد، فرد ألونسو بأن الخطوة الصحيحة هي مخاطبة رئيس النادي مباشرة، فلورنتينو بيريز.

وأضاف سترث: "أرسلت رسالة مباشرة إلى بيريز أخبرته أن لدي لاعبًا قادرًا على تعزيز أي فريق في العالم، فلوران فيرتز".

وتابع أن بيريز شكره على العرض وأحال الملف إلى المدير العام للنادي، خوسيه أنخيل سانشيز، لمواصلة المناقشات، لكن الصفقة لم تتم بسبب توقيت السوق وتركيبة الفريق والميزانية المتاحة، مؤكدًا: "حتى خزائن ريال مدريد ليست دائمًا ممتلئة، ولم يكن الوقت مناسبًا لذلك العام، لكنني أتمنى أن يلعب فلوران هناك يومًا ما".

وعلى صعيد آخر، بدأ فيرتز، البالغ من العمر 22 عامًا، في التكيف مع أجواء ليفربول بعد بداية متذبذبة، ما يثير بعض المخاوف بين الجماهير نظرًا لتجارب سابقة مشابهة، مثل رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد الصيف الماضي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

كما نفى التقرير وجود أي دفع من النادي لوالدي اللاعب بعد الصفقة، رغم دورهما في التفاوض، ما يؤكد أن الصفقة كانت نتيجة تقدير النادي لموهبة فيرتز وإمكاناته.

وتكشف هذه التفاصيل مدى اهتمام كبار الأندية الأوروبية بلاعب شاب موهوب مثل فيرتز، مع استمرار تكهنات حول احتمال انتقاله إلى ريال مدريد في المستقبل القريب.