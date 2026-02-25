قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي فرد الأمن: رجل الأعمال استغل نفوذه.. وموكلي حرص على ضبط النفس بسبب توفير قوت أطفاله
دعاء اليوم السابع من رمضان.. ردد أفضل 50 دعوة تقضي لك 1000 حاجة وتزيد الأرزاق
درة لـ صدى البلد: أرفض الظهور في برامج المقالب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
وزارة المالية: 98% من المواطنين يستفيدون من إعفاء الضريبة على العقارات
في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
هامة وتاريخية.. رئيس وزراء الهند يزور الأراضي المحتلة
وكيل فيرتز يكشف محاولة ريال مدريد الفاشلة لضم اللاعب قبل انتقاله إلى ليفربول

فيرتز
فيرتز
إسراء أشرف

كشف وكيل اللاعب الألماني الشاب فلوران فيرتز، فولكر سترث، عن محاولاته لتسهيل انتقال موكله إلى ريال مدريد الصيف الماضي، قبل أن يختار فيرتز الانضمام إلى ليفربول في صفقة قياسية للنادي بلغت 116 مليون جنيه إسترليني، محطمة الرقم القياسي آنذاك.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد"، أوضح سترث أن المفاوضات بدأت مع المدير الفني السابق لباير ليفركوزن، تشابي ألونسو، حيث نصحه بأهمية ضم اللاعب إلى ريال مدريد، فرد ألونسو بأن الخطوة الصحيحة هي مخاطبة رئيس النادي مباشرة، فلورنتينو بيريز.

وأضاف سترث: "أرسلت رسالة مباشرة إلى بيريز أخبرته أن لدي لاعبًا قادرًا على تعزيز أي فريق في العالم، فلوران فيرتز".

وتابع أن بيريز شكره على العرض وأحال الملف إلى المدير العام للنادي، خوسيه أنخيل سانشيز، لمواصلة المناقشات، لكن الصفقة لم تتم بسبب توقيت السوق وتركيبة الفريق والميزانية المتاحة، مؤكدًا: "حتى خزائن ريال مدريد ليست دائمًا ممتلئة، ولم يكن الوقت مناسبًا لذلك العام، لكنني أتمنى أن يلعب فلوران هناك يومًا ما".

وعلى صعيد آخر، بدأ فيرتز، البالغ من العمر 22 عامًا، في التكيف مع أجواء ليفربول بعد بداية متذبذبة، ما يثير بعض المخاوف بين الجماهير نظرًا لتجارب سابقة مشابهة، مثل رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد الصيف الماضي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

كما نفى التقرير وجود أي دفع من النادي لوالدي اللاعب بعد الصفقة، رغم دورهما في التفاوض، ما يؤكد أن الصفقة كانت نتيجة تقدير النادي لموهبة فيرتز وإمكاناته.

وتكشف هذه التفاصيل مدى اهتمام كبار الأندية الأوروبية بلاعب شاب موهوب مثل فيرتز، مع استمرار تكهنات حول احتمال انتقاله إلى ريال مدريد في المستقبل القريب.

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

طيران الرياض

بعد زيارة الرئيس السيسي.. طيران الرياض يُعلن: القاهرة ثاني وجهاتنا الإقليمية

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب

وكيل تشريعية النواب يطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

اجتماع لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب

موازنة النواب توافق مبدئيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية

اجتماع لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب

وكيل تشريعية النواب يطالب بإعفاء السكن الأصلي من الضريبة على العقارات المبنية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام.. تجنبها ليحب طفلك العبادة

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

