قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة
هيئة الأركان الإيرانية : لا نكترث بتصريحات ترامب .. وردنا على أي اعتداء سيكون صارمًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة جديدة في السعر.. الجنيه الذهب يصل إلى 50,080 جنيهًا في مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في مصر، الثلاثاء 20 يناير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 105 جنيهات مقارنة بسعره أمس، ليصل إلى 6,260 جنيهًا للبيع و6,240 جنيهًا للشراء، وسط تأثير مباشر للأسعار العالمية وحالة الترقب في السوق المحلية.

واستمر صعود أسعار الجنيه الذهب، مسجلاً 50,080 جنيهًا للبيع و49,920 جنيهًا للشراء، بزيادة 800 جنيه عن مستواه السابق، ما يعكس ارتفاع الطلب على المعدن النفيس وتحركاته المرتبطة بالسوق العالمية.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية دون المصنعية:

عيار 24: 7,155 جنيهًا للبيع – 7,130 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6,560 جنيهًا للبيع – 6,535 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6,260 جنيهًا للبيع – 6,240 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5,365 جنيهًا للبيع – 5,350 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4,175 جنيهًا للبيع – 4,160 جنيهًا للشراء

عيار 12: 3,575 جنيهًا للبيع – 3,565 جنيهًا للشراء

أونصة الذهب: 222,525 جنيهًا للبيع – 221,810 جنيهًا للشراء

سجلت الأونصة عالميًا 4,676.23 دولار، ما يعزز الاتجاه الصاعد للذهب في السوق المصرية، بينما تظل الأسعار قابلة للتفاوت بين التاجر والآخر وفقًا لرسوم المصنعية والسيولة المتاحة.

سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب اسعار الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ترشيحاتنا

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026: راجع نفقاتك

عصير البطاطس

عصير البطاطس كنز صحي مهمل.. يعالج المعدة ويقوي المناعة

الابراج

أبراج كريمة ولا تعرف البخل.. العطاء عندهم أسلوب حياة

بالصور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد