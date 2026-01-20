قفزة جديدة في السعر.. الجنيه الذهب يصل إلى 50,080 جنيهًا في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر، الثلاثاء 20 يناير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 105 جنيهات مقارنة بسعره أمس، ليصل إلى 6,260 جنيهًا للبيع و6,240 جنيهًا للشراء، وسط تأثير مباشر للأسعار العالمية وحالة الترقب في السوق المحلية.

واستمر صعود أسعار الجنيه الذهب، مسجلاً 50,080 جنيهًا للبيع و49,920 جنيهًا للشراء، بزيادة 800 جنيه عن مستواه السابق، ما يعكس ارتفاع الطلب على المعدن النفيس وتحركاته المرتبطة بالسوق العالمية.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية دون المصنعية:

عيار 24: 7,155 جنيهًا للبيع – 7,130 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6,560 جنيهًا للبيع – 6,535 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6,260 جنيهًا للبيع – 6,240 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5,365 جنيهًا للبيع – 5,350 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4,175 جنيهًا للبيع – 4,160 جنيهًا للشراء

عيار 12: 3,575 جنيهًا للبيع – 3,565 جنيهًا للشراء

أونصة الذهب: 222,525 جنيهًا للبيع – 221,810 جنيهًا للشراء

سجلت الأونصة عالميًا 4,676.23 دولار، ما يعزز الاتجاه الصاعد للذهب في السوق المصرية، بينما تظل الأسعار قابلة للتفاوت بين التاجر والآخر وفقًا لرسوم المصنعية والسيولة المتاحة.