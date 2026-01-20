قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 105 جنيهات.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 50080 جنيهًا، في ظل تحركات الأسعار العالمية واستمرار حالة الترقب في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم  

عيار 24: 7155 جنيهًا للبيع – 7130 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6560 جنيهًا للبيع – 6535 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6260 جنيهًا للبيع – 6240 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5365 جنيهًا للبيع – 5350 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4175 جنيهًا للبيع – 4160 جنيهًا للشراء

عيار 12: 3575 جنيهًا للبيع – 3565 جنيهًا للشراء

الأونصة: 222525 جنيهًا للبيع – 221810 جنيهات للشراء

الجنيه الذهب: 50080 جنيهًا للبيع – 49920 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 4676.23 دولار

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى قيمة بين الأعيرة، 7155 جنيهًا للبيع و7130 جنيهًا للشراء، متأثرًا بارتفاع السعر العالمي للأونصة.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 6560 جنيهًا للبيع و6535 جنيهًا للشراء، ليواصل تحركاته الصاعدة بالتوازي مع باقي الأعيرة.

سعر الذهب عيار 21

حقق عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفاعًا واضحًا ليسجل 6260 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء، مقابل 6155 جنيهًا للبيع أمس، بزيادة قدرها 105 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5365 جنيهًا للبيع و5350 جنيهًا للشراء، ليعكس الزيادة العامة في أسعار الذهب محليًا.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 50080 جنيهًا للبيع و49920 جنيهًا للشراء، مواصلًا مكاسبه مع صعود سعر عيار 21.

سعر أونصة الذهب

سجلت أونصة الذهب محليًا 222525 جنيهًا للبيع و221810 جنيهات للشراء، بينما بلغت الأونصة عالميًا 4676.23 دولار، ما ساهم في دعم الارتفاعات بالسوق المصرية.

الأسعار المذكورة متوسطات بمحلات الصاغة في مصر، وقد تختلف من تاجر لآخر، ولا تشمل قيمة المصنعية.

