سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20-1-2026

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 492.50 ريال سعودي، مواصلًا تحركاته الإيجابية بالتوازي مع صعود الأسعار العالمية.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 3941 ريالًا، في ظل متابعة المستثمرين والمستهلكين لتغيرات سوق الذهب محليًا وعالميًا.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

عيار 24: 563.00 ريالا

عيار 22: 516.00 ريالا

عيار 21: 492.50 ريال

عيار 18: 422.25 ريال

عيار 14: 328.50 ريال

عيار 12: 281.50 ريال

الأونصة: 17511.00 ريالا

الجنيه الذهب: 3941.00 ريالا

الأونصة بالدولار: 4669.62 دولار

سعر الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 563.00 ريالا سعوديا، متأثرًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 516.00 ريالا؛ ليعكس الأداء الصاعد لمعظم أعيرة الذهب في السوق السعودية.

سعر الذهب عيار 21

واصل عيار 21، الأكثر تداولًا في السعودية، ارتفاعه ليسجل 492.50 ريال للجرام، محافظًا على جاذبيته لدى المستهلكين والمستثمرين.

سعر الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 422.25 ريال، مدعومًا بحركة الأسعار العالمية.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية 3941.00 ريالا، مواكبًا لتحركات سعر عيار 21 في السوق المحلية.

سعر أونصة الذهب

سجلت أونصة الذهب 17511.00 ريالا داخل السوق السعودية، فيما بلغت الأونصة عالميًا 4669.62 دولار، ما دعم الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب.