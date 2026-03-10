تقرير الحكم ينقذ إيفان توني من الإيقاف بعد احتفاله المثير في ديربي جدة

واصل فريق الأهلي السعودي نتائجه الإيجابية في بطولة دوري روشن السعودي بعدما حقق فوزًا مهمًا على غريمه الاتحاد بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة، في مباراة شهدت تألق المهاجم الإنجليزي إيفان توني الذي واصل تعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري.

وأسهم توني بشكل مباشر في فوز فريقه بعدما سجل أحد أهداف اللقاء، ليؤكد دوره المحوري في قيادة الأهلي نحو مواصلة المنافسة على لقب الدوري، في ظل النتائج القوية التي يحققها الفريق هذا الموسم.

لكن لحظة تسجيل الهدف لم تمر بهدوء، إذ أثار المهاجم الإنجليزي جدلًا واسعًا عقب احتفاله بطريقة اعتبرها كثير من المتابعين استفزازية تجاه جماهير الاتحاد، بعدما توجه إلى ركنية الملعب ووقف أمام أنصار الفريق المنافس قبل أن يبدأ احتفاله بالهدف.

موجة من الانتقادات

هذا التصرف أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح باب التكهنات حول إمكانية تعرض اللاعب لعقوبة انضباطية قد تصل إلى الإيقاف، خاصة في ظل حساسية مواجهات ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد.

وفي خضم تلك التكهنات، ترددت أنباء داخل أروقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تشير إلى احتمال اتخاذ إجراء ضد اللاعب بسبب طريقة احتفاله، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين.

لن يتعرض لأي عقوبة

غير أن صحيفة الرياضية السعودية حسمت الجدل سريعًا، مؤكدة أن إيفان توني لن يتعرض لأي عقوبة انضباطية، بعد مراجعة تقرير حكم المباراة.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم المونتنيجري نيكولا دابانوفيتش، الذي أدار اللقاء، لم يدوّن في تقريره أي ملاحظة تشير إلى وجود تصرف يستوجب العقوبة من جانب مهاجم الأهلي.

احتفالية توني

وبحسب التقرير الرسمي للحكم، لم تتضمن احتفالية توني أي إشارة يمكن تفسيرها على أنها استفزاز مباشر لجماهير الفريق المنافس أو سلوك غير أخلاقي يستدعي تدخل لجنة الانضباط.

وفي ضوء خلو تقرير الحكم من أي ملاحظات تدين اللاعب، فإن لجنة الانضباط لن تكون لديها أي أرضية قانونية لفرض عقوبة إيقاف عليه، ما يعني أن مهاجم الأهلي سيواصل المشاركة مع فريقه بصورة طبيعية في المباريات المقبلة.

لا عقوبة محتملة

وأكدت الصحيفة أن موقف توني يبدو بعيدًا تمامًا عن أي عقوبة محتملة، خاصة أن اللوائح تعتمد بشكل أساسي على تقرير حكم المباراة في مثل هذه الحالات.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الأهلي تقديم موسم قوي في الدوري السعودي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة، جمعها من 19 انتصارًا وخمسة تعادلات، مقابل خسارة واحدة فقط حتى الآن.

ويعكس هذا السجل القوي حجم الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق هذا الموسم، إضافة إلى التأثير الكبير للنجوم الجدد وعلى رأسهم إيفان توني، الذي أصبح أحد أبرز نجوم البطولة وأحد أهم الأسلحة الهجومية للفريق في سباق المنافسة على لقب دوري روشن.