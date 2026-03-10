قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقرير الحكم ينقذ إيفان توني من الإيقاف بعد احتفاله المثير في ديربي جدة

إيفان توني
إيفان توني
إسلام مقلد

واصل فريق الأهلي السعودي نتائجه الإيجابية في بطولة دوري روشن السعودي بعدما حقق فوزًا مهمًا على غريمه الاتحاد بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة، في مباراة شهدت تألق المهاجم الإنجليزي إيفان توني الذي واصل تعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري.

وأسهم توني بشكل مباشر في فوز فريقه بعدما سجل أحد أهداف اللقاء، ليؤكد دوره المحوري في قيادة الأهلي نحو مواصلة المنافسة على لقب الدوري، في ظل النتائج القوية التي يحققها الفريق هذا الموسم.

لكن لحظة تسجيل الهدف لم تمر بهدوء، إذ أثار المهاجم الإنجليزي جدلًا واسعًا عقب احتفاله بطريقة اعتبرها كثير من المتابعين استفزازية تجاه جماهير الاتحاد، بعدما توجه إلى ركنية الملعب ووقف أمام أنصار الفريق المنافس قبل أن يبدأ احتفاله بالهدف.

موجة من الانتقادات

هذا التصرف أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح باب التكهنات حول إمكانية تعرض اللاعب لعقوبة انضباطية قد تصل إلى الإيقاف، خاصة في ظل حساسية مواجهات ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد.

وفي خضم تلك التكهنات، ترددت أنباء داخل أروقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تشير إلى احتمال اتخاذ إجراء ضد اللاعب بسبب طريقة احتفاله، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين.

لن يتعرض لأي عقوبة

غير أن صحيفة الرياضية السعودية حسمت الجدل سريعًا، مؤكدة أن إيفان توني لن يتعرض لأي عقوبة انضباطية، بعد مراجعة تقرير حكم المباراة.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم المونتنيجري نيكولا دابانوفيتش، الذي أدار اللقاء، لم يدوّن في تقريره أي ملاحظة تشير إلى وجود تصرف يستوجب العقوبة من جانب مهاجم الأهلي.

احتفالية توني

وبحسب التقرير الرسمي للحكم، لم تتضمن احتفالية توني أي إشارة يمكن تفسيرها على أنها استفزاز مباشر لجماهير الفريق المنافس أو سلوك غير أخلاقي يستدعي تدخل لجنة الانضباط.

وفي ضوء خلو تقرير الحكم من أي ملاحظات تدين اللاعب، فإن لجنة الانضباط لن تكون لديها أي أرضية قانونية لفرض عقوبة إيقاف عليه، ما يعني أن مهاجم الأهلي سيواصل المشاركة مع فريقه بصورة طبيعية في المباريات المقبلة.

لا عقوبة محتملة

وأكدت الصحيفة أن موقف توني يبدو بعيدًا تمامًا عن أي عقوبة محتملة، خاصة أن اللوائح تعتمد بشكل أساسي على تقرير حكم المباراة في مثل هذه الحالات.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الأهلي تقديم موسم قوي في الدوري السعودي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة، جمعها من 19 انتصارًا وخمسة تعادلات، مقابل خسارة واحدة فقط حتى الآن.

ويعكس هذا السجل القوي حجم الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق هذا الموسم، إضافة إلى التأثير الكبير للنجوم الجدد وعلى رأسهم إيفان توني، الذي أصبح أحد أبرز نجوم البطولة وأحد أهم الأسلحة الهجومية للفريق في سباق المنافسة على لقب دوري روشن.

الأهلي السعودي فريق الأهلي السعودي بطولة دوري روشن السعودي بطولة دوري روشن دوري روشن السعودي الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ليلة القدر

ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية واليوم بعد المغرب بمصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

تعريفة جديدة لسيارات الأجرة والسرفيس وتحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز بالشرقية

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية حركة المواقف وتوزيع أسطوانات الغاز

بدوي يتابع قياس مهارات الحساب والقراءة والكتابة

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة التوكيلات الملاحية لمتابعة سير العملية التعليمية

بالصور

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد