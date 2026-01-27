قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ.. تفاصيل

كريم الخطيب

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بعدد من مجالات عمل الوزارة وجهودها للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة.


 

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالوفد، معربًا عن خالص تقديره لدور اللجنة المحوري في متابعة ملفات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والحرص على صياغة السياسات والمبادرات في المجالات ذات الصلة بما يراعي صالح الوطن والمواطنين، معربًا عن تمنياته لكل أعضاء اللجنة بدوام النجاح والتوفيق.


شركات ووحدات الإنتاج الحربي تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تدعم جهود الدولة لترشيد إستهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة 
 

وخلال اللقاء أكد الوزير أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة والتي تُنتج وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع، مضيفًا أن الجهات التابعة للوزارة تمثل رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.


 

وقام الوزير "محمد صلاح" بإستعراض أبرز جهود وزارة الإنتاج الحربي بالفترة الماضية لعقد شراكات إستراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخاصةً القطاع الخاص بمجال التصنيع المدني لتنفيذ مشروعات تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة ودعم مجال النقل الأخضر وتعزيز مساعي الحفاظ على البيئة، لافتًا إلى أنه في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية، قامت الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي لتصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالكهرباء تحت اسم "SETIBUS" والذي يتم إنتاجه بنسبة مكون محلي تصل إلى نحو 60%، مضيفًا أنه لدعم توجه الدولة لتشجيع التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات بدلاً من السولار يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تحويل عدد (2262) أتوبيسًا تتبع هيئتيّ النقل العام بالقاهرة والأسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وذلك من خلال (6) مراحل، كل مرحلة بعدد (377) أتوبيس، مشيرًا إلى أنه من جانب آخر تقوم إحدى شركات الإنتاج الحربي بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لتوطين تكنولوجيا إنتاج العربة الخفيفة "كيوت" والتي تعمل بوقود مزدوج (بنزين / غاز طبيعي) ما يجعلها منخفضة الانبعاثات.


 

وأضاف الوزير "محمد صلاح" أن شركات الإنتاج الحربي تتميز بخبرة ممتدة في مشروعات إقامة مصانع تدوير المخلفات ورفع كفاءة خطوط تدوير المخلفات التي تتم بمختلف محافظات الجمهورية مما يساهم في الحفاظ على البيئة، مشيرًا في هذا الصدد إلى تعاون الوزارة مع الجانب الأسترالي لتدوير ألياف مخلفات أشجار الموز لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة وكذا إنتاج السماد العضوي في المرحلة الثانية من المشروع، منوهًا إلى أن شركات الإنتاج الحربي تشارك بالوقت الحالي في إنشاء مصنع تدوير المخلفات محلي الصنع (مستقبل-1) بطاقة (640) طن/يوم لإنتاج السماد العضوي "كمبوست" والوقود البديل المستخدم فى مصانع الأسمنت مما يساهم في تقليل الفاتورة الإستيرادية وتوفير العملة الحرة التى يتم إستخدامها لإستيراد الأسمدة العضوية والوقود "الفحم والمازوت"، مضيفًا أن شركات الإنتاج الحربي تقوم بإنتاج العدادات الذكية (الكهرباء، الغاز، المياه) والتي تساهم في مراقبة الاستخدام وتقليل الهدر وتحقيق كفاءة أكبر، كما يتم إنتاج ألواح الطاقة الشمسية للمساهمة في دعم إتجاه الدولة المصرية نحو التوسع في استخدام حلول الطاقة الشمسية.


 

وأكد الوزير أن كل هذه الجهود تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي بخلاف دورها في الحفاظ على البيئة ومصادر الطاقة، كما أكد حرص الوزارة على تعزيز العمل التكاملي مع مختلف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وعلى رأسها لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يعود بالنفع على المواط،  والوزارة على أتم استعداد لتنفيذ مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة والبيئة والتصنيع بالإمكانيات البشرية والتكنولوجية الموجودة بشركات الإنتاج الحربي.

نثمن دور "الإنتاج الحربي" في حماية البيئة والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة
 

من جانبه، أشاد المهندس أسامة كمال رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بدور الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، مثمنًا جهود شركات ووحدات الإنتاج الحربي للمساهمة في حماية البيئة وتقليل الاحتباس الحراري والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة ودعم إتجاه الدولة المصرية للتحول نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتنفيذ المشروعات ذات الأثر البيئي والاقتصادي الإيجابي، بما يساعد في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.


 

واستعرض رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أهم أنشطة العمل خلال السنوات الخمسة القادمة فيما يخص الملفات والمبادرات والدراسات والمقترحات التى ستعمل عليها اللجنة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية فى الدولة والاستفادة من كافة الخبرات المتوفرة فى اللجنة، لافتًا إلى حرص اللجنة على تقديم كل الدعم والتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الإنتاج الحربي بما يحقق خدمة الوطن والمواطن.


 

لفت إلى أن حرص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ على تقديم الدعم الكامل للحكومة يأتي بهدف ضمان تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ على جودة الخدمات المرتبطة بالطاقة والبيئة والقوى العاملة وحماية حقوق المواطنين في ذات الوقت، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات التشريعية والتنفيذية ضروري لتجاوز التحديات وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع، كما أكد حرص اللجنة على متابعة جميع المقترحات التي يتم طرحها من الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز دور مصر الرائد في مختلف المجالات وعلى رأسها دورها كمركز إقليمي للطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة ومكافحة تغير المناخ وتداعياته، وقام الوزير بالرد على كافة استفسارات وتساؤلات أعضاء اللجنة خلال الاجتماع.


الإنتاج الحربي الطاقة مجلس الشيوخ لجنة الطاقة والبيئة الطاقة النظيفة

