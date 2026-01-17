قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس للاطمئنان على صحته
أخبار العالم

قاضٍ أمريكي يأمر بمنح التأشيرة لطالبة سبق ورحلتها إدارة الهجرة

محمد على

منح قاضٍ أمريكي إدارة ترامب ثلاثة أسابيع "لتصحيح الخطأ" الذي ارتكبته بترحيل طالبة جامعية إلى هندوراس أثناء عودتها إلى أمريكا لزيارة عائلتها في عيد الشكر، حيث أوصى بإصدار تأشيرة طالب لها.

فرض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد ستيرنز ، في بوسطن مهلة زمنية بعد أن اعتذر محامي الإدارة في وقت سابق عن انتهاكه لأمر قضائي كان من شأنه منع إرسال آني لوسيا لوبيز بيلوزا، البالغة من العمر 19 عامًا، إلى هندوراس. 

تعد بيلوزا مواطنة هندوراسية أحضرتها والدتها إلى الولايات المتحدة عندما كانت في الثامنة من عمرها أثناء سعيها للحصول على اللجوء.

وقال: "لحسن الحظ، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لتحقيق العدالة فيما يتفق عليه الجميع بأنه مزيج من الأخطاء التي انتهت بشكل سيئ بالنسبة لـآني".

ذكر  ستيرنز إن "أبسط حل" هو أن تصدر وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرة دخول لها. وأضاف أن البديل هو أن تأمر إدارة الرئيس دونالد ترامب بترتيب عودة لوبيز بيلوزا، مهدداً الحكومة بازدراء المحكمة في حال رفضها.

منح الإدارة 21 يوماً لإبلاغه بكيفية سير الأمور. وامتنعت وزارة العدل عن التعليق. ولم يرد محاميها على طلب التعليق.

تم القبض على لوبيز بيلوزا، وهي طالبة في السنة الأولى في كلية بابسون في ماساتشوستس، في 20 نوفمبر أثناء وجودها في مطار بوسطن وهي تستعد للسفر إلى منزلها في تكساس لمفاجأة عائلتها في عيد الشكر.

وفي اليوم التالي، رفع محاميها دعوى قضائية في ماساتشوستس للطعن في احتجازها، وأصدر قاضٍ أمرًا في 21 نوفمبر يمنع ترحيل لوبيز بيلوزا أو نقلها خارج الولاية لمدة 72 ساعة.

لكن بحلول ذلك الوقت، كانت لوبيز بيلوزا قد نُقلت بالفعل إلى تكساس وأُرسلت إلى هندوراس في 22 نوفمبر، وهي لا تزال هناك مع جدّيها.

