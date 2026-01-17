قاضٍ أمريكي يأمر بمنح التأشيرة لطالبة سبق ورحلتها إدارة الهجرة

منح قاضٍ أمريكي إدارة ترامب ثلاثة أسابيع "لتصحيح الخطأ" الذي ارتكبته بترحيل طالبة جامعية إلى هندوراس أثناء عودتها إلى أمريكا لزيارة عائلتها في عيد الشكر، حيث أوصى بإصدار تأشيرة طالب لها.

فرض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد ستيرنز ، في بوسطن مهلة زمنية بعد أن اعتذر محامي الإدارة في وقت سابق عن انتهاكه لأمر قضائي كان من شأنه منع إرسال آني لوسيا لوبيز بيلوزا، البالغة من العمر 19 عامًا، إلى هندوراس.

تعد بيلوزا مواطنة هندوراسية أحضرتها والدتها إلى الولايات المتحدة عندما كانت في الثامنة من عمرها أثناء سعيها للحصول على اللجوء.

وقال: "لحسن الحظ، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لتحقيق العدالة فيما يتفق عليه الجميع بأنه مزيج من الأخطاء التي انتهت بشكل سيئ بالنسبة لـآني".

ذكر ستيرنز إن "أبسط حل" هو أن تصدر وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرة دخول لها. وأضاف أن البديل هو أن تأمر إدارة الرئيس دونالد ترامب بترتيب عودة لوبيز بيلوزا، مهدداً الحكومة بازدراء المحكمة في حال رفضها.

منح الإدارة 21 يوماً لإبلاغه بكيفية سير الأمور. وامتنعت وزارة العدل عن التعليق. ولم يرد محاميها على طلب التعليق.

تم القبض على لوبيز بيلوزا، وهي طالبة في السنة الأولى في كلية بابسون في ماساتشوستس، في 20 نوفمبر أثناء وجودها في مطار بوسطن وهي تستعد للسفر إلى منزلها في تكساس لمفاجأة عائلتها في عيد الشكر.

وفي اليوم التالي، رفع محاميها دعوى قضائية في ماساتشوستس للطعن في احتجازها، وأصدر قاضٍ أمرًا في 21 نوفمبر يمنع ترحيل لوبيز بيلوزا أو نقلها خارج الولاية لمدة 72 ساعة.

لكن بحلول ذلك الوقت، كانت لوبيز بيلوزا قد نُقلت بالفعل إلى تكساس وأُرسلت إلى هندوراس في 22 نوفمبر، وهي لا تزال هناك مع جدّيها.