الاتحاد الأوروبي يجبر موردين صينيين على الخروج من أعمال البنية التحتية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم "السبت" أن الاتحاد الأوروبي يتحرك لإجبار الشركات الصينية على التخلص التدريجي من معداتها في البنية التحتية الحيوية، ومنع شركات مثل هواوي وزد تي إي من العمل في شبكات الاتصالات وأنظمة الطاقة الشمسية.

وقاومت بعض شركات الاتصالات في الأسواق الكبيرة مثل إسبانيا وألمانيا في السابق تنفيذ مثل هذه الإجراءات.

وذكر التقرير أن هذا الاقتراح سيُعرض يوم الثلاثاء المقبل خلال اجتماع لدول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الجداول الزمنية للتخلص التدريجي ستعتمد على المخاطر التي تشكلها الكتلة والقطاع المحدد، وستأخذ في الاعتبار تكاليف وتوافر الموردين البديلين.

زذكرت وكالة رويترز في ديسمبر الماضي أن شركة هواوي تدرس مستقبل مصنع تم الانتهاء منه مؤخراً في شرق فرنسا، وسط موقف متشدد من جانب بعض الحكومات بشأن استخدام المعدات الصينية وبطء انتشار تقنية الجيل الخامس في أوروبا.

وحظرت الولايات المتحدة الموافقة على معدات الاتصالات الجديدة من هواوي وزد تي إي في عام 2022 وشجعت الأوروبيين على فعل الشيء نفسه.