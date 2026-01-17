ترامب يعفو عن حاكمة بورتوريكو السابقة المتهمة بالفساد

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفواً عن حاكمة بورتوريكو السابقة واندا فاسكيز جارسيد، التي سبق أن وجهت إليها لائحة اتهام في قضية فساد فيدرالية، وفقاً لوزارة العدل.

قام مكتب العفو التابع لوزارة العدل بتحديث قائمة قرارات العفو الصادرة عن ترامب لتشمل عفوًا عن فاسكيز بتاريخ الخميس.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض يوم الجمعة أن ترامب سيصدر عفوًا عنها.

ذكر المسؤول عن فاسكيز، التي تم اعتقالها في أغسطس 2022 بتهم الرشوة المتعلقة بتمويل حملتها الانتخابية لمنصب حاكم الولاية في عام 2020: "هذه القضية برمتها مثال على الملاحقة السياسية".

أصدر ترامب أيضاً عفواً عن المتهمين الآخرين مع فاسكيز، وهما خوليو مارتن هيريرا فيلوتيني ومارك روسيني. وكانت شبكة سي بي إس نيوز أول من نشر هذا الخبر.

أصدر ترامب سلسلة من قرارات العفو منذ توليه منصبه العام الماضي، وكان العديد منها لمجرمين وحلفاء سياسيين.