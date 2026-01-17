قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنقل مباراة مصر ونيجيريا.. طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية
بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية
صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
أخبار العالم

ترامب يعفو عن حاكمة بورتوريكو السابقة المتهمة بالفساد

واندا فاسكيز
واندا فاسكيز
محمد على

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفواً عن حاكمة بورتوريكو السابقة واندا فاسكيز جارسيد، التي سبق أن وجهت إليها لائحة اتهام في قضية فساد فيدرالية، وفقاً لوزارة العدل.

قام مكتب العفو التابع لوزارة العدل بتحديث قائمة قرارات العفو الصادرة عن ترامب لتشمل عفوًا عن فاسكيز بتاريخ الخميس.

 وأكد مسؤول في البيت الأبيض يوم الجمعة أن ترامب سيصدر عفوًا عنها.

ذكر  المسؤول عن فاسكيز، التي تم اعتقالها في أغسطس 2022 بتهم الرشوة المتعلقة بتمويل حملتها الانتخابية لمنصب حاكم الولاية في عام 2020: "هذه القضية برمتها مثال على الملاحقة السياسية".

أصدر ترامب أيضاً عفواً عن المتهمين الآخرين مع فاسكيز، وهما خوليو مارتن هيريرا فيلوتيني ومارك روسيني. وكانت شبكة سي بي إس نيوز أول من نشر هذا الخبر.

أصدر ترامب سلسلة من قرارات العفو منذ توليه منصبه العام الماضي، وكان العديد منها لمجرمين وحلفاء سياسيين.

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين فرد شرطة سابق وآخر بالدقهلية

محكمة جنايات دمنهور

عرض على الطب النفسي.. تأجيل محاكمة ربة منزل أنهت حياة رضيعـة بالبحيرة

المتهم

عاطل ينتحل صفة مندوب بشركة دفع إلكترونى للنصب على سيدة

بالصور

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

