واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي

أصدرت وزراة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، قرارا بتعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع "اللوتري الأمريكي".

وبحسب البيان الصادر عن السفارة الامريكية لدى بغداد ، فإن وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت جميع عمليات إصدار التأشيرات لمتقدمي تأشيرات الهجرة ضمن برنامج تأشيرة التنوع.

وبيًنت السفارة أنه لا توجد في الوقت الحالي أي إعلانات جديدة تتعلق ببرنامج DV-2027.

ويُعد برنامج تأشيرة التنوع (Diversity Visa Program)، المعروف بـ"اللوتري الأمريكي"، برنامجاً سنوياً تشرف عليه وزارة الخارجية الأميركية، ويمنح نحو 55 ألف تأشيرة هجرة دائمة لمواطني دول مختارة عبر قرعة إلكترونية عشوائية للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.