51 دولة تفتح أبوابها للمصريين بدون تأشيرة مسبقة.. تعرف على اللوائح والضوابط المنظمة

كشفت آخر التحديثات العالمية ، عن قائمة تضم 51 دولة يمكن للمصريين زيارتها بدون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول، مما يمنح المسافرين حرية ومرونة غير مسبوقة في التنقل عبر القارات.

ويأتي هذا التوسع في قائمة الدول المفتوحة أمام المصريين بالتزامن مع التقارير الأخيرة حول إعلان الخارجية الأمريكية، وقف إصدار التأشيرات لمواطني عدد من الدول، من بينها مصر، ما أعاد تسليط الضوء على الوجهات التي يمكن زيارتها بجواز السفر فقط دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.



قائمة الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة للمصريين

أصدر مؤشر هينلي آند بارتنرز Henley Passport Index تقريره العالمي لعام 2025 حول أقوى جوازات السفر، وهو التصنيف الأشهر الذي يعتمد على عدد الدول التي يسمح لحامل الجواز بدخولها دون تأشيرة مسبقة.

ويستند المؤشر إلى بيانات رسمية يقدمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ما يجعله أحد أكثر التصنيفات دقة ومصداقية عالميًا.

وتشمل متطلبات السفر بدون تأشيرة للمصريين ما يلي:

يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول ويتجاوز مدة الإقامة المخطط لها.

إثبات كفاية الأموال لتغطية نفقات الرحلة.

ضرورة وجود تذكرة عودة أو تذكرة متابعة للسفر.

ينصح بالحصول على تأمين طبي للسفر.

تحضير برنامج مفصل للإقامة والتنقل خلال الرحلة.



مدة الإقامة المسموح بها

تختلف مدة الإقامة المسموح بها من دولة إلى أخرى، حيث تتراوح غالبًا بين 30 و90 يومًا. ومن الضروري التأكد من آخر تحديثات السفر قبل الحجز، إذ قد تتغير سياسات الدخول تبعًا للظروف السياسية أو الصحية العالمية، أو بحسب القرارات المحلية لكل دولة.

قائمة الدول الـ51 التي يمكن دخولها للمصريين بدون تأشيرة لعام 2025

وفقًا لأحدث بيانات مؤشر هينلي آند بارتنرز، فإن الدول هي:

بربادوس بنين بوليفيا بوروندي كمبوديا جزر الرأس الأخضر جزر القمر جزر كوك جيبوتي دومينيكا غانا غينيا غينيا بيساو هايتي هونج كونج إندونيسيا إيران الأردن كينيا كيريباتي لاوس لبنان ماكاو مدغشقر ماليزيا جزر المالديف جزر مارشال موريشيوس ميكرونيزيا موزمبيق نيبال نيكاراجوا نيوي جزر بالاو رواندا ساموا السنغال سيشل سيراليون الصومال جنوب السودان سريلانكا سانت كيتس ونيفيس سانت فنسنت وجزر جرينادين طاجيكستان تنزانيا جامبيا تيمور الشرقية توفالو اليمن زيمبابوي

وتُعد هذه القائمة فرصة ذهبية للمسافرين المصريين للتخطيط لرحلات سياحية وتجارية دون الحاجة لمعاملات التأشيرة المعقدة، مع الاستفادة من التنقل بحرية عبر قارات مختلفة، من إفريقيا وآسيا إلى الكاريبي والمحيط الهادئ. ويعكس هذا التطور تحسن مرونة السفر للمصريين عالميًا، رغم القيود التي قد تفرضها بعض الدول الكبرى.