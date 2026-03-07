حسام الشاعر: حلمي منذ البداية تصدر شركتنا أكبر الكيانات في قطاع السياحة

أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، أن طموحه في مجال السياحة كان كبيرًا منذ البداية، موضحًا أنه كان يسعى منذ سنواته الأولى إلى بناء شركة قوية تكون ضمن أكبر الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

تحقيق الهدف بمرور الوقت

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع عبر قناة النهار، أن هذا الهدف ظل يرافقه منذ وقت مبكر، مشيرًا إلى أنه كان دائم الإيمان بقدرته على تحقيقه مع مرور الوقت والعمل المستمر.

وأشار الشاعر إلى أن رؤيته لم تكن مجرد أمنية عابرة، بل خطة عمل سعى لتنفيذها تدريجيًا، حيث كان يطمح إلى أن تصبح شركته واحدة من أبرز الكيانات العاملة في صناعة السياحة.

البدايات الأولى لعائلته

وتحدث عن البدايات الأولى لعائلته في هذا المجال، موضحًا أن والده دخل قطاع السياحة منذ سنوات طويلة، حيث بدأ شراكة في إحدى شركات السياحة عام 1965، قبل أن يؤسس شركته الخاصة عام 1971، والتي شكلت نقطة الانطلاق لمسيرته المهنية لاحقًا.

وأضاف أنه عندما بدأ العمل في المجال لم يكتفِ بدور إداري أو إشرافي، بل حرص على خوض التجربة العملية في مختلف مواقع العمل داخل القطاع السياحي، لاكتساب الخبرة وفهم تفاصيل هذه الصناعة بشكل كامل.

الوظائف المرتبطة بالسياحة

وأكد الشاعر أنه عمل في معظم الوظائف المرتبطة بالسياحة، وهو ما ساعده على اكتساب معرفة واسعة بطبيعة العمل ومتطلباته، الأمر الذي أسهم لاحقًا في تطوير رؤيته لإدارة الأعمال السياحية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا التدرج في العمل داخل مختلف الوظائف كان عاملًا مهمًا في تشكيل خبرته، ومنحه فهمًا عميقًا لكيفية إدارة الشركات السياحية وتطويرها لتحقيق النجاح والنمو.