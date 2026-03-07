قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: لغة الأرقام لا تكذب واحتمال وجود الكون "صدفة" يساوي صفراً
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة
توك شو

حسام الشاعر: حلمي منذ البداية تصدر شركتنا أكبر الكيانات في قطاع السياحة

حسام الشاعر
حسام الشاعر
محمد البدوي

أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، أن طموحه في مجال السياحة كان كبيرًا منذ البداية، موضحًا أنه كان يسعى منذ سنواته الأولى إلى بناء شركة قوية تكون ضمن أكبر الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

تحقيق الهدف بمرور الوقت 

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع عبر قناة النهار، أن هذا الهدف ظل يرافقه منذ وقت مبكر، مشيرًا إلى أنه كان دائم الإيمان بقدرته على تحقيقه مع مرور الوقت والعمل المستمر.

وأشار الشاعر إلى أن رؤيته لم تكن مجرد أمنية عابرة، بل خطة عمل سعى لتنفيذها تدريجيًا، حيث كان يطمح إلى أن تصبح شركته واحدة من أبرز الكيانات العاملة في صناعة السياحة.

البدايات الأولى لعائلته 

وتحدث عن البدايات الأولى لعائلته في هذا المجال، موضحًا أن والده دخل قطاع السياحة منذ سنوات طويلة، حيث بدأ شراكة في إحدى شركات السياحة عام 1965، قبل أن يؤسس شركته الخاصة عام 1971، والتي شكلت نقطة الانطلاق لمسيرته المهنية لاحقًا.

وأضاف أنه عندما بدأ العمل في المجال لم يكتفِ بدور إداري أو إشرافي، بل حرص على خوض التجربة العملية في مختلف مواقع العمل داخل القطاع السياحي، لاكتساب الخبرة وفهم تفاصيل هذه الصناعة بشكل كامل.

الوظائف المرتبطة بالسياحة

وأكد الشاعر أنه عمل في معظم الوظائف المرتبطة بالسياحة، وهو ما ساعده على اكتساب معرفة واسعة بطبيعة العمل ومتطلباته، الأمر الذي أسهم لاحقًا في تطوير رؤيته لإدارة الأعمال السياحية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا التدرج في العمل داخل مختلف الوظائف كان عاملًا مهمًا في تشكيل خبرته، ومنحه فهمًا عميقًا لكيفية إدارة الشركات السياحية وتطويرها لتحقيق النجاح والنمو.

