حسام الشاعر: أرى النجاح قبل الخسارة.. كورونا كانت أصعب اختبار للفنادق المصرية

أكد رجل الأعمال حسام الشاعر أن سر نجاحه واستمرار قطاع السياحة والفنادق يكمن في النظر إلى النجاح قبل الخسارة، حتى في أصعب الظروف.

الخسارة وهدف النجاح

وقال في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج رحلة المليار عبر قناة النهار: "عمر ما بشوف الخسارة، حتى في عز الأزمة، عيني على النجاح دائمًا".

وأشار الشاعر إلى أن فترة جائحة كورونا كانت من أصعب المراحل في تاريخ عمله الفندقي، حيث شهدت الفنادق إغلاقًا لم يحدث من قبل، موضحًا أن هذا الاختبار كشف الفروقات بين السياحة في مصر والدول الأوروبية مثل اليونان وإسبانيا، حيث تعمل الفنادق المصرية على مدار السنة، ما يزيد المسؤولية للحفاظ على النشاط السياحي.

وتابع: "إحنا بنشتغل سنة كاملة، عمرنا ما قفلنا، فمش قادر أشوف شرم الشيخ كلها مغلقة أو الغردقة كلها قافلة… كان أكتر وقت حزين وكئيب".

تحمل فرصة للتجديد

ولفت الشاعر إلى أن كل أزمة تحمل فرصة للتجديد والتطوير، مضيفًا: "ده كان أكتر وقت حزين، بس شغل الواحد الشاغل إن السياحة راجعة، يعني مش قاعد أكتئب، لأ… قاعد أقول إيه؟ فرصة نعمل رينوفيشن، فرصة نجدد الفنادق، فرصة نعمل تدريب للموظفين".

التعامل مع الأزمات

وأكد أن هذه العقلية الذكية في التعامل مع الأزمات ساعدت على صمود الفنادق واستعدادها للعودة بسرعة بعد انتهاء الصعوبات، ما جعل قطاع السياحة والفنادق قادرًا على مواجهة أي تحديات مستقبلية بثقة واستراتيجية واضحة.