تكنولوجيا وسيارات

بعد استدعاء آلاف السيارات.. فورد تتخلص من أكبر عيوبها

عزة عاطف

كشفت شركة فورد عن حزمة تحديثات هامة لطراز "إكسبلورر EV" المخصص للسوق الأوروبي لعام 2026، تهدف إلى معالجة نقاط الضعف في النسخ السابقة وتحسين الأداء والقيمة الإجمالية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي فورد لتقديم بديل كهربائي قوي يجمع بين المتانة والتكنولوجيا المتطورة لمواجهة المنافسة المتزايدة في فئة الـ SUV.

تقنية بطارية LFP الجديدة ومدى سير أطول

أبرز ما يميز تحديث 2026 هو اعتماد بطارية "ليثيوم حديد فوسفات" (LFP) في فئة Standard Range، والتي توفر سعة استخدام تبلغ 58 كيلووات ساعة (بزيادة 6 كيلووات عن السابق). 

وتسمح هذه التقنية الجديدة بشحن السيارة حتى 100% بشكل متكرر دون القلق من تدهور البطارية، مما رفع مدى السير إلى 444 كم (WLTP)، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالموديلات السابقة.

محرك كهربائي أقوى وتسارع أسرع

لم تقتصر التحديثات على البطارية فقط، بل شملت أيضًا ترقية المحرك الكهربائي الخلفي لتصل قوته إلى 190 حصانًا (140 كيلووات) مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر. 

هذه التحسينات مكنت السيارة من تحقيق تسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في غضون 8 ثوانٍ فقط، وهو ما يمثل تحسنًا بنحو ثانية كاملة عن الإصدار السابق، مما يمنح السائق استجابة أسرع وأداءً أكثر ديناميكية.

تقنيات SYNC Move وإصدار "Collection" الخاص

شمل التحديث أيضًا تطوير النظام الترفيهي "SYNC Move" الذي يعتمد الآن على برمجيات أندرويد لضمان تشغيل أكثر سلاسة عبر الشاشة القابلة للضبط مقاس 14.6 بوصة. 

كما قدمت فورد إصدارًا محدودًا جديدًا يسمى "Explorer Collection"، والذي يتميز بلمسات تصميمية فريدة وتجهيزات إضافية تشمل أنظمة مساعدة سائق متطورة مثل مساعد الرجوع للخلف (Reversing Assist) الذي يسجل آخر 50 مترًا من المسار.

التوازن بين السعر والمواصفات القياسية

تحاول فورد الحفاظ على سعر تنافسي يبدأ من حوالي 39.900 يورو (في الأسواق الأوروبية)، مع تقديم تجهيزات قياسية غنية تشمل جنوط 19 بوصة، ومصابيح LED بالكامل، ونظام تثبيت السرعة التكيفي. كما أضافت ميزة "Pro Power Onboard" التي تسمح باستخدام بطارية السيارة لتشغيل الأجهزة الكهربائية الخارجية بقوة تصل إلى 2.3 كيلووات، مما يعزز من قدرات السيارة في الرحلات والمغامرات. 

فورذ فورد إكسبلورر الكهربائية 2026 بطارية LFP فورد مواصفات Explorer EV سيارات فورد أوروبا تقنية SYNC Move

