الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
تايلاند تستدعي سفير إيران في بانكوك بعد استهداف سفينة لها قرب مضيق هرمز
تصاعد الدخان بمحيط مطار البحرين
4 خطوات لتحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf جميع المواد
محسن جابر لصدي البلد: خبر وفاة هاني شاكر غير صحيح
لبنان .. إستشهاد 8 وإصابة 31 آخرين في الغارة الإسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء
خلال زيارته لمصنع.. زعيم كوريا الشمالية وابنته يجرّبان مسدسات حديثة
مصدر أمني : حزب الله أطلق 200 صاروخا على الأراضي المحتلة خلال 24 ساعة
إيران تكشف حقيقة السماح لناقلات نفط ترفع العلم الهندي بعبور مضيق هرمز
سعرها 145 دولارًا.. ترامب يكافئ المقربين منه بأحذية كلاسيكية
هيونداي أزيرا 2026 تظهر لأول مرة

هيونداي أزيرا موديل 2026
هيونداي أزيرا موديل 2026

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي أزيرا موديل 2026، وتنتمي أزيرا لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتمتلك تصميم جذاب وأنيق .

هيونداي أزيرا موديل 2026

مواصفات هيونداي أزيرا موديل 2026

تحتوي سيارة هيونداي أزيرا موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، انه تم إعادة صياغة الواجهة الأمامية لتصبح أكثر هيبة وعصرية، وبها عناصر إضاءة أفقية تنساب بنعومة داخل شبك مغزلي ضخم مزين بلمسات من الكروم اللامع.

هيونداي أزيرا موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي أزيرا موديل 2026 بها، جنوط حديثة مقاس 20 بوصة، وبها عناصر LED نحيفة على الرفارف الأمامية، وفي الخلف حصلت أزيرا على صداد خلفي متطور مع زخارف كروم تحيط بموزع الهواء، وتم تحديث رسومات الإضاءة في الشريط الضوئي الممتد على عرض السيارة بالكامل، وتم دمج إشارات الانعطاف التي كانت مخفية سابقاً بشكل أكثر وضوح لتعزيز السلامة عند القيادة في المسارات السريعة

ويوجد بـ سيارة هيونداي أزيرا موديل 2026، شبك أمامي Honeycomb أكبر حجماً بلمسات كروم، وبها مصابيح LED أفقية مدمجة بالكامل في الشبكة، وبها شريط إضاءة خلفي متصل بتقنية LED المتقدمة، وبها شاشة مركزية ضخمة موجهة رأسيًا تذكرنا بتصاميم سيارات تسلا .

هيونداي أزيرا موديل 2026

محرك هيونداي أزيرا موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي أزيرا موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 295 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة هيونداي أزيرا موديل 2026 محرك اخر هجين سعة 1600 سي سي تيربو، وتنقل قوة السيارة من المحرك غلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست كجزء من مجموعة هيونداي، وأطلقت أول سيارة "كورتينا" عام 1968 بالتعاون مع فورد، وفي عام 1975 أصدرت هيونداي بوني (Pony)، أول سيارة منتجة بكميات كبيرة في كوريا، مما منحها استقلالية في التصميم.

هيونداي أزيرا موديل 2026

وبدأت هيونداي بتصدير طراز "إكسل" إلى الولايات المتحدة عام 1986، محققة نجاح باهر، وطورت أول محرك خاص بها ألفا عام 1991، وتجاوز إنتاجها السنوي مليون سيارة عام 1994.

