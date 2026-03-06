تويوتا تقدم Aygo X الجديدة.. بتصميم هاتشباك وقدرات هجينة

كشفت تويوتا عن النسخة الجديدة من Aygo X، وهي سيارة تنتمي إلى فئة السيارات الصغيرة، حيث تأتي بتصميم يجمع بين ملامح الهاتشباك والطابع الرياضي، مع تقنيات الدفع الهجين.

تويوتا Aygo X ومنظومة الدفع الهجينة

تعتمد تويوتا Aygo X على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين تقليدي ومحرك كهربائي، ويأتي محرك البنزين بسعة 1.5 لتر، ويعمل بالتكامل مع محرك كهربائي لتوليد قوة إجمالية تبلغ نحو 85 كيلووات، أي ما يعادل 116 حصانًا، وتنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع CVT.

تويوتا Aygo X

السرعة القصوى وأداء Aygo X

تصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا Aygo X إلى نحو 172 كيلومترًا في الساعة، كما يمكن للسيارة التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 9.2 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ نحو 3.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

أبعاد وتصميم تويوتا Aygo X

تعتمد السيارة على أبعاد خارجية بنسبة طول بلغت 3.78 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.43 متر كما توفر السيارة صندوق أمتعة بسعة 231 لترًا، ويعتمد التصميم الخارجي على مصابيح أمامية حادة الشكل تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات رياضية بتصميم أنيق، كما تأتي المرايا الجانبية مزودة بتحكم كهربائي لتسهيل ضبطها أثناء القيادة.

تويوتا Aygo X

مقصورة وتجهيزات تويوتا Aygo X

تقدم تويوتا Aygo X مقصورة قيادة تعتمد على مجموعة من التقنيات، حيث تضم شاشة معلومات وترفيه أكبر حجمًا مقارنة بالأجيال السابقة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، كما تتوفر السيارة بنظام تكييف أوتوماتيكي.

وتشمل التجهيزات كذلك زر تشغيل وإيقاف المحرك، إضافة إلى نظام الدخول الذكي عبر البصمة الخارجية، وعلى صعيد السلامة، تزود السيارة بمثبت للسرعة ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، إضافة إلى حساسات ركن وكاميرا خلفية، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية من الصدمات.