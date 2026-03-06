قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابات واعتقالات خلال اقتحامات إسرائيلية عدة مناطق بالضفة الغربية
الشرق الأوسط على صفيح ساخن| بيروت تحت النيران.. تل أبيب تقصف بصواريخ انشطارية.. حزب الله يأمر بإخلاء الشمال.. والخليج يعيش ليلة انفجارات
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
السفيرة الرومانية بالقاهرة: شراكتنا مع مصر نموذج للصداقة التاريخية والتعاون الاقتصادي المتنامي
أداء ثابت.. الدولار في السوق الرسمية اليوم 6-3-2026
هل إمساك الصائم عن المفطرات يكون قبل أذان الفجر بوقت معين؟.. الإفتاء توضح
ترامب: ننهي العملية ضد إيران أولا ثم نبحث خطة التعامل مع كوبا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2026 والقنوات الناقلة
اليوم.. الصحفيين تعقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والحساب الختامي
مصير الذهب صباح اليوم 6-3-2026.. ثابت عند 7200 جنيه للجرام
ترامب: نريد تغيير هيكل القيادة في طهران.. ولدي تفضيلات لمن يحكم إيران
الإذاعة الإيرانية: انفجارات في غرب وشرق طهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تويوتا تقدم Aygo X الجديدة.. بتصميم هاتشباك وقدرات هجينة

صبري طلبه

كشفت تويوتا عن النسخة الجديدة من Aygo X، وهي سيارة تنتمي إلى فئة السيارات الصغيرة، حيث تأتي بتصميم يجمع بين ملامح الهاتشباك والطابع الرياضي، مع تقنيات الدفع الهجين. 

تويوتا Aygo X ومنظومة الدفع الهجينة

تعتمد تويوتا Aygo X على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين تقليدي ومحرك كهربائي، ويأتي محرك البنزين بسعة 1.5 لتر، ويعمل بالتكامل مع محرك كهربائي لتوليد قوة إجمالية تبلغ نحو 85 كيلووات، أي ما يعادل 116 حصانًا، وتنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع  CVT.

السرعة القصوى وأداء Aygo X

تصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا Aygo X إلى نحو 172 كيلومترًا في الساعة، كما يمكن للسيارة التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 9.2 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ نحو 3.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

أبعاد وتصميم تويوتا Aygo X

تعتمد السيارة على أبعاد خارجية بنسبة طول بلغت 3.78 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.43 متر كما توفر السيارة صندوق أمتعة بسعة 231 لترًا، ويعتمد التصميم الخارجي على مصابيح أمامية حادة الشكل تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات رياضية بتصميم أنيق، كما تأتي المرايا الجانبية مزودة بتحكم كهربائي لتسهيل ضبطها أثناء القيادة.

مقصورة وتجهيزات تويوتا Aygo X

تقدم تويوتا Aygo X مقصورة قيادة تعتمد على مجموعة من التقنيات، حيث تضم شاشة معلومات وترفيه أكبر حجمًا مقارنة بالأجيال السابقة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، كما تتوفر السيارة بنظام تكييف أوتوماتيكي.

وتشمل التجهيزات كذلك زر تشغيل وإيقاف المحرك، إضافة إلى نظام الدخول الذكي عبر البصمة الخارجية، وعلى صعيد السلامة، تزود السيارة بمثبت للسرعة ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، إضافة إلى حساسات ركن وكاميرا خلفية، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية من الصدمات.

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

افطار رمضان

إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

ليالى رمضان الثقافية بقنا

أخبار قنا.. ضبط 300 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء.. وتدخل جراحي دقيق بالمستشفى العام ينقذ يد شاب من البتر

تموين بورسعيد يحبط ترويج أكبر كميه من الجبن الفاسد داخل صفائح يعلوها الصدأ

تموين بورسعيد تحبط محاولة ترويج أكبر كمية من الجبن الفاسد

جولات مكوكية لمحافظ بورسعيد خلال أسبوع

تكثيف الرقابة.. جولات ميدانية ولقاءات مكثفة لمحافظ بورسعيد خلال الأسبوع

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

