إبراهيم فايق: الزمالك يمتلك الإرث والتاريخ والشعبية التي لا تُباع ولا تُشترى

علق الإعلامي إبراهيم فايق على فوز الزمالك الكبير على كهرباء الإسماعيلية بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ابراهيم فايق

وكتب فايق عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "‏هيمشي عكس المنطق.. عكس ازماته.. عكس ازمة المستحقات.. عكس ازمة إيقاف القيد.. عكس كل شيء.. هيلعب وهو مغير ٣ مدربين وكابتن معتمد جمال جاي بدون عقد وبشكل مؤقت.

وأضاف"يدفع الزمالك بمجموعة شباب صعب جدا يحققوا نتائج إيجابية.. مفيش خبرات.. وعايزين اللي يشيلهم.. شايف كل ده.. يحبط ويهمد ومع ذلك الزمالك بيكسب وبيقدم مردود مميز جدا.. لأنه ببساطة عنده الارث وعنده التاريخ والشعبية اللي لا بتتباع ولا تشترى.

واختتم "‏ببساطة، الزمالك عنده جمهور مجنون عاشق، بيلف وراه ومش في دماغه أي أزمات.. هو رايح للي بيحبه ومصدر سعادته، مبروك للزمالك، إنما لسه الطريق طويل ومحتاج تقاتل على كل فرصة وكل ماتش.

موقف الفريقين بجدول الترتيب

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في وصافة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الكهرباء عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب المجموعة

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى..

1- الزمالك 8 نقاط

2- المصرى 7 نقاط

3- كايزر تشيفز 7 نقاط

4 زيسكو 0 نقاط.