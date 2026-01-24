أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 24 يناير 2026 رسميًا في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم .. يشهد ملف أسعار الوقود في مصر اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة مالكي السيارات وسائقي النقل، بالتزامن مع متابعة تطورات السوق المحلية والعالمية.

يزداد البحث بشكل ملحوظ عن سعر البنزين والسولار داخل محطات الوقود اليوم السبت 24 يناير 2026، في ظل ثبات الأسعار المعمول بها منذ آخر قرارات لجنة التسعير التلقائي، وما يرتبط بذلك من تأثير مباشر على تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.

وتأتي أهمية هذا الملف بوصفه من القضايا الاقتصادية اليومية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، سواء من حيث التنقل أو الإنتاج أو الخدمات، إلى جانب ارتباطه بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي.

واقرأ أيضًا:

أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود

وفقًا للبيانات الرسمية المعمول بها داخل محطات الوقود، استقرت أسعار البنزين اليوم السبت 24 يناير 2026 دون أي تغيير، حيث جاءت الأسعار على النحو الآتي.

سعر بنزين 95 بلغ نحو 21 جنيها للتر الواحد.

سعر بنزين 92 بلغ نحو 19.25 جنيه للتر الواحد.

سعر بنزين 80 بلغ نحو 17.75 جنيه للتر الواحد.

ويُعد هذا الاستقرار امتدادًا لقرار التثبيت الذي اتخذته لجنة التسعير التلقائي، في إطار سياسة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأسعار الطاقة.

سعر السولار اليوم السبت 24 يناير 2026

استقر سعر السولار داخل محطات الوقود اليوم عند مستوياته المعلنة دون أي تعديل، وجاءت الأسعار وفق الكميات المختلفة على النحو الآتي.

سعر لتر السولار يبلغ نحو 17.50 جنيه.

سعر 20 لتر سولار يبلغ نحو 350 جنيها.

سعر 30 لتر سولار يبلغ نحو 525 جنيها.

سعر 40 لتر سولار يبلغ نحو 700 جنيه.

سعر 50 لتر سولار يبلغ نحو 875 جنيها.

سعر 60 لتر سولار يبلغ نحو 1.050 جنيه.

ويُعد السولار من أهم أنواع الوقود المستخدمة في قطاعات النقل والزراعة والصناعة، ما يجعل استقراره عنصرًا أساسيًا في ضبط تكاليف الإنتاج وأسعار السلع الأساسية.

أسعار أنابيب الغاز اليوم في مصر

بحسب البيانات الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، استقرت أسعار أنابيب الغاز اليوم داخل السوق المحلية، وجاءت على النحو الآتي.

سعر الأسطوانة المنزلية يبلغ نحو 225 جنيهًا.

سعر الأسطوانة التجارية يبلغ نحو 450 جنيهًا.

سعر غاز قمائن الطوب يبلغ نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

سعر غاز الصب المستخدم في الصناعات يبلغ نحو 16.000 جنيه للطن.

وتُعد أسعار أسطوانات الغاز من الملفات الحيوية المرتبطة بالاستخدامات المنزلية والتجارية، حيث تمثل عنصرًا أساسيًا في حياة الأسر المصرية والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات

شهدت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات استقرارًا ملحوظًا، وفقًا للتعريفة المعتمدة حاليًا، حيث جاءت الأسعار حسب الشرائح على النحو الآتي.

سجل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا نحو 4 جنيهات.

بلغ سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا نحو 5 جنيهات.

وصل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثالثة أكثر من 60 مترًا مكعبًا إلى 7 جنيهات.

ويُسهم ثبات أسعار الغاز الطبيعي في دعم التوجه نحو استخدامه كبديل اقتصادي ونظيف، سواء في المنازل أو السيارات، بما يخفف الضغط على أنواع الوقود التقليدية.

موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي

وفقًا للبيانات الرسمية، فإن الأسعار الحالية المعمول بها في محطات الوقود هي ذاتها التي تم إقرارها في أكتوبر 2025، حيث اتخذت لجنة التسعير التلقائي قرارًا بتثبيت الأسعار، في خطوة استهدفت ضمان استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين.

وتعتمد لجنة التسعير التلقائي على آلية مراجعة دورية لأسعار الوقود، وقد شهدت هذه الآلية بعض التعديلات خلال الفترة الأخيرة، فبعد أن كانت اللجنة تعقد اجتماعاتها كل 3 أشهر، تم في بعض الفترات تعديل نظام المراجعة ليصبح نصف سنوي، أي كل 6 أشهر.

وبناءً على قرار التثبيت الأخير، وحرص الحكومة على الحفاظ على استقرار الأسعار لمدة عام كامل، من المتوقع أن يكون الاجتماع المقبل للجنة في أكتوبر 2026، ما لم تطرأ أي مستجدات أو ظروف استثنائية تستدعي انعقادها قبل ذلك الموعد.

العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الوقود

تعتمد لجنة التسعير التلقائي في قراراتها على ثلاثة عوامل رئيسية، تشمل متوسط سعر خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب أعباء التداول والإنتاج المحلية. ويأتي هذا الإطار بهدف تحقيق معادلة متوازنة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع النهائي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.