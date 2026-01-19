رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026

يهتم المواطنون بالبحث عن أسعار البنزين والسولار لأنها تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع اليومية والمواصلات.

واستقرت أسعار البنزين والسولار في السوق اليوم الاثنين 19 يناير 2026 عند المستويات المعلنة سابقًا من قِبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك عقب الزيادة الأخيرة التي طبقت في شهر أكتوبر العام الماضي في مختلف محطات الوقود.

أسعار البنزين والسولار اليوم



وفيما يلي أسعار الوقود المعتمدة في السوق المحلية:



بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

السولار: 17.50 جنيهًا للتر

غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب

أسعار أنبوبة الغاز المنزلي والتجاري اليوم

سجلت أنبوبة الغاز المنزلية سعة 12.5 كجم سعرًا قدره 200 جنيه عند التعبئة، وتُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 210 و230 جنيهًا.

يأتي ذلك في حين بلغت أنبوبة الغاز التجارية سعة 25 كجم نحو 300 جنيه عند التعبئة، وتُباع للمستهلك بسعر يصل إلى 400 جنيه.

كما سجل سعر الغاز الصب المستخدم في القطاعات الصناعية اليوم نحو 16 ألف جنيه للطن، في حين بلغ سعر غاز قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.