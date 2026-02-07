بني سويف.. انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتظام سير العمل في المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعة، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى نهاية فبراير الجاري،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواجهة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار محافظ بني سويف،إلى تكليفاته باستمرار التنسيق بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية،على مدار اليوم من خلال مركز السيطرة وغرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد،منوه عن متابعته للإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية.

وتضمنت عقد إجتماع تحضيري، ووضع جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية لإزالة التعديات (الموجة 28) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار 3 أشهر(يناير وفبراير ومارس ) ، حيث بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى نهاية يناير 2026 ، تعقبها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026.