محافظ بني سويف يتابع تنفيذ البرنامج التدريبي للمُيسّرين بالقرى ضمن مشروع EU.ZIRAA الأوروبي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية دعم البرامج التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر المحلية بالقرى، مشيرًا إلى أن الاستثمار في بناء الإنسان وتنمية قدرات العاملين والمشاركين بالمجتمعات الريفية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الزراعة الذي عرضه المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، بشأن تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي للميسرين في القرى بمراكز بني سويف، ضمن مشروع *EU.ZIRAA* التابع للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وتحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

وبحسب التقرير ،تم تنفيذ البرنامج بحضور الدكتور إبراهيم داود منسق الوكالة الإيطالية ببني سويف، والمهندس أحمد جبر مدير الإرشاد الزراعي بالمديرية، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات قيادة جلسات التعلم، وإدارة النقاشات، وتحفيز المشاركين على تبادل الخبرات والمعارف بكفاءة، بما يسهم في إعداد قيادات محلية قادرة على دعم جهود التنمية داخل المجتمعات الريفية.

كما يتضمن التدريب ممارسات عملية متقدمة في التيسير، وتنمية الذكاء العاطفي والاجتماعي، واستخدام لغة الجسد، إلى جانب نماذج تطبيقية للتيسير المحلي، بما يجعله خطوة مهمة لبناء قدرات الميسرين وتمكينهم من إدارة التغيير والتعلم الذاتي داخل القرى المستهدفة.