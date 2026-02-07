قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية
دعاء أواخر شعبان .. 15 كلمة للرزق وبلوغ رمضان بالتوبة
عمالقة التكنولوجيا يضخون 650 مليار دولار في سباق الذكاء الاصطناعي
طفلك في خطر.. علامات تنذر بإدمان الإنترنت وكيفية التعامل معه
الونش عن لقاء زيسكو: الزماليك قادر على حسم التأهل ونحترم المنافس
محافظات

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ البرنامج التدريبي للمُيسّرين بالقرى ضمن مشروع EU.ZIRAA الأوروبي

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الزراعة
محافظ بني سويف ووكيل وزارة الزراعة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية دعم البرامج التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر المحلية بالقرى، مشيرًا إلى أن الاستثمار في بناء الإنسان وتنمية قدرات العاملين والمشاركين بالمجتمعات الريفية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الزراعة الذي عرضه المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، بشأن تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي للميسرين في القرى بمراكز بني سويف، ضمن مشروع *EU.ZIRAA* التابع للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وتحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

وبحسب التقرير ،تم تنفيذ البرنامج بحضور الدكتور إبراهيم داود منسق الوكالة الإيطالية ببني سويف، والمهندس أحمد جبر مدير الإرشاد الزراعي بالمديرية، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات قيادة جلسات التعلم، وإدارة النقاشات، وتحفيز المشاركين على تبادل الخبرات والمعارف بكفاءة، بما يسهم في إعداد قيادات محلية قادرة على دعم جهود التنمية داخل المجتمعات الريفية.

كما يتضمن التدريب ممارسات عملية متقدمة في التيسير، وتنمية الذكاء العاطفي والاجتماعي، واستخدام لغة الجسد، إلى جانب نماذج تطبيقية للتيسير المحلي، بما يجعله خطوة مهمة لبناء قدرات الميسرين وتمكينهم من إدارة التغيير والتعلم الذاتي داخل القرى المستهدفة.

بني سويف زراعة بني سويف محافظ بني سويف

