بني سويف.. ضبط 490 مخالفة وسلع مدعمة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومحطات الوقود، في إطار جهود ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية عن الفترة من 31 يناير الماضي وحتى 6 فبراير الجاري، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، حيث تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن تحرير 486 مخالفة تموينية، شملت 251 مخالفة بالمخابز البلدية، و116 مخالفة بالأسواق والمحلات العامة وقطاع الغش التجاري، و94 مخالفة في مجال البدالين التموينيين والبطاقات التموينية، و25 مخالفة في مجال المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، إلى جانب سحب 4 عينات غذائية، مع ضبط والتحفظ على كميات من السلع المدعمة والمواد الغذائية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، تواصلت جهود مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية حيث تم افتتاح امعارض "أهلاً رمضان" بمركزي بني سويف وإهناسيا، ضمن 7 معارض مقرر إقامتها على مستوى المحافظة، بالتعاون بين التموين والغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية واللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة، بما يسهم في ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، إلى جانب متابعة انتظام العمل بمبادرة "سوق اليوم الواحد" لضمان وصول السلع بجودة مناسبة وأسعار تنافسية.

وتضمن التقرير تنظيم عدة حملات في مجال الرقابة على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 251 مخالفة، شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود قائمة بيانات ومواعيد التشغيل، وعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود ميزان معتمد، والتوقف الكلي عن الإنتاج، وعدم وجود ماكينة صرف، إلى جانب مخالفات التصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم بالسوق السوداء بكمية بلغت 346 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم**، فضلًا عن تجميع دقيق بلدي مدعم وضبط 19 جوال دقيق بلدي مدعم والتحفظ على المضبوطات.

وفي مجال البدالين التموينيين والبطاقات التموينية، تم صرف المقررات التموينية بنسبة 50% لشهر فبراير الجاري، وأسفرت الحملات عن تحرير 94 مخالفة، تنوعت بين الغلق والتوقف عن ممارسة النشاط، وعدم الحصول على شهادات صحية، وعدم وجود قوائم بيانات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بسجلات الزيارات، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إلى جانب تحرير جنح للتصرف وتجميع السلع التموينية المدعمة بغرض البيع بالسوق السوداء.

أما في مجال الأسواق والمحلات العامة، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 116 مخالفة وأسفرت الحملات في مجال الأسواق والمحلات العامة عن تحرير عدد من الجنح المتنوعة، حيث تم ضبط مصنع لإعادة تدوير وتعبئة زيوت الطعام المستعملة وغير الصالحة للاستخدام، والتحفظ على 500 لتر زيوت مستعملة و12 كرتونة زيوت معبأة، كما تم ضبط مصنع لتعبئة السكر لقيامه بتعبئة عبوات ناقصة الوزن والتحفظ على 500 كجم سكر، بالإضافة إلى ضبط مركز لتجميع منتجات الألبان يستخدم ألبان فرز بها شوائب وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 1400 لتر ألبان غير صالحة، كما تم تحرير 8 جنح لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية وغير غذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، شملت مقرمشات، ودواجن، وزبدة، ومصنعات لحوم، وملح طعام، وأعلاف، وصابون، وتم التحفظ على جميع المضبوطات.

وتضمن التقرير الإشارة إلى تحرير 44 جنحة لعدم الإعلان عن الأسعار، و42 جنحة لعدم استخراج شهادات صحية سارية للعاملين بمحلات السلع الغذائية والجزارين، وتحرير 10 محاضر لضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت أسماك مملحة فاسدة، ومصنعات لحوم، وعصائر، وأجبان، وحلويات، ومبيدات زراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما تم ضبط أحد سائقي سيارات النقل لحيازته 38 جوال أسمدة يوريا مدعمة بقصد بيعها في السوق السوداء، وضبط محل سجائر لحيازته 220 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وتحرير 3 جنح لجزارين لعرض وبيع 145 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تحرير 4 جنح للتصرف وتجميع كميات من السلع التموينية المدعمة شملت السكر والزيت والمكرونة والشاي، بالمخالفة للقانون.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، تم تحرير 25 مخالفة، تنوعت بين الامتناع عن تسليم الحصص المقررة، وتجميع مواد بترولية بغرض البيع بالسوق السوداء وضبط 2900 لتر سولار، وعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والخدمات، وغلق مستودعات بوتاجاز وعدم الإعلان عن بيانات وأسعار استبدال الأسطوانات.

كما تم تنظيم حملات في مجال الغش التجاري بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري، أسفرت عن سحب 4 عينات غذائية، وإرسالها إلى المعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية.