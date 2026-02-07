قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

البنك المركزي يعلن تفاصيل طرح أذون وسندات خزانة بـ207 مليارات جنيه في أسبوع

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

رفع البنك البنك المركزي المصري من مخططات طرح أدوات دين محلية من أذون وسندات الخزانة ذات العائدين الثابت المتغير بالعملة المحلية خلال الأسبوع الجاري.


 

جاءت عمليات طرح أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري؛  بزيادة قيمته 9 مليارات جنيه بما يعادل 192مليون دولار عن الأسبوع الماضي .

وفقًا للتنسيق المتبع بين كلًا من البنك المركزي المصري و وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة من خلال طرح أدوات دين محلية وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة لدعم الموازنة العامة.

وسجل اجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها علي مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية 207 مليار جنيه بما يساوي4.414 مليار دولار مقارنة بنحو بقيمة تبلغ 198 مليار جنيه بما يعادل 4.23 مليار دولار ، جري استهداف طرحها في الأسبوع الماضي.

توزيعات أدوات الدين

وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري والذي تضمن طرح أذون خزانة من آجال " 91 و273 و 182 و 364" يوما بقيمة تبلغ 170مليار جنيه من المستهدف طرحها في مزادين اثنين هما اعتباراً من غدا الأحد والثاني يوم الخميس المقبل، بزيادة بلغت 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ويتضمن طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 75 مليار جنيه اعتباراً من غداً الأحد بزيادة تقدر بـ5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

و يخطط البنك المركزي لاستهداف بيع أجل 91 يومًا بـ25 مليار جنيه و أجل 273 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه.

كما سيتم طرح مزادًا آخرًا يوم الخميس المقبل يتضمن بيع أجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه و أجل 364 يومًا بقيمة 55مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 5 مليارات جنيه.

وعلي جانب آخر يستهدف البنك المركزي المصري لطرح سندات خزانة تتضمن سندات ذات عائد ثابت و  متغير بقيمة تبلغ 37 مليار جنيه تتضمن طرح سندات خزانة ذات أجل ثابت بقيمة 35مليار جنيه تتضمن استحقاقات " 2 و 3  و آخر استحقاق بعائد متغير بمدة 5 سنوات بقيمة ملياري جنيه.

