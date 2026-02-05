قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جنيدي: الطاقة والنقل بوابة مصر وتركيا لتكامل اقتصادي إقليمي وزيادة التبادل التجاري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعضو مجلس الأعمال المصري التركي، أن تصريحات الرئيس التركي بشأن الرغبة في تطوير مشروعات مشتركة مع مصر في قطاعي الطاقة والنقل تعكس إدراكًا متزايدًا للأهمية الاستراتيجية لهذين القطاعين باعتبارهما محركين رئيسيين للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح جنيدي أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومتطورة في مجالات الطاقة المختلفة، سواء في الغاز الطبيعي أو الكهرباء أو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يفتح المجال أمام شراكات إنتاجية واستثمارية مباشرة مع الجانب التركي، تسهم بشكل ملموس في زيادة حجم التبادل التجاري عبر عدة مسارات، من بينها إقامة مشروعات مشتركة لتوليد ونقل وتخزين الطاقة، والتصنيع المشترك لمكونات محطات الطاقة ومعدات الشبكات، إلى جانب خدمات التشغيل والصيانة والتكنولوجيا المرتبطة بها، باعتبارها جميعًا سلعًا وخدمات تدخل ضمن حركة التجارة البينية.
وأشار إلى أن التكامل في قطاع الطاقة يسهم في خفض تكلفة الإنتاج الصناعي والنقل، بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات في البلدين، ويدعم التوسع في مشروعات صناعية مشتركة موجهة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية، مؤكدًا أن بناء نموذج اقتصادي تكاملي في مجالي الطاقة والنقل سيشكل قاعدة صلبة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.


وأضاف جنيدي أن التعاون بين الشركات المصرية والتركية في قطاع الطاقة لا يقتصر على السوق المحلي في البلدين فقط، بل يفتح آفاقًا واسعة للعمل المشترك في أسواق المنطقة، بما يعزز من فرص النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، ويدعم بناء نموذج إقليمي للتكامل الاقتصادي قائم على الشراكة في المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

النقل والطاقة صادارت مصر وتركيا تبادل تجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

قاعدة أمريكية

إعلام سوري: القوات الأمريكية تبدأ إخلاء قاعدة الشدادي في الحسكة متوجهة إلى العراق

ترامب

ترامب: علاقاتنا مع فنزويلا تسير الآن بشكل عظيم

غزة

فلسطين: الاحتلال لم يلتزم بالسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد