قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باحث قضايا وتحقيقات وتظلمات.. نتيجة وظائف وزارة الخارجية

نتيجة وظائف وزارة الخارجية
نتيجة وظائف وزارة الخارجية
محمد غالي

في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف الحكومية، يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعلان نتائج المسابقات الوظيفية تباعا، بما يتيح للمتقدمين متابعة موقفهم الوظيفي بسهولة، ويعكس التزام الجهاز بتطبيق معايير النزاهة والموضوعية في إجراءات التعيين.

نتيجة وظائف وزارة الخارجية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف باحث قضايا وتحقيقات وتظلمات بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك ضمن مسابقة التعاقد التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

نتيجة وظائف وزارة الخارجية


وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتائج متاح عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، في إطار الحرص على إتاحة النتائج بشفافية كاملة، وتمكين المتقدمين من متابعة موقفهم أولا بأول.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الامتحان الإلكتروني لباقي الوظائف المعلنة ضمن المسابقة نفسها بشكل تدريجي، فور الانتهاء من أعمال الامتحانات الإلكترونية الخاصة بكل وظيفة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية.

وأكد الجهاز أن جميع الإجراءات تتم وفقا لجدول زمني محدد، وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

نتيجة وظائف وزارة الخارجية

مسابقات الوظائف الحكومية


وتجرى مسابقات شغل الوظائف الحكومية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والذي ينظم آليات التعيين داخل الجهاز الإداري للدولة، ويعتمد على نظام المسابقات المركزية لضمان الشفافية والموضوعية.

ويختص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع الضوابط العامة للمسابقات، والإشراف على تنفيذ الامتحانات، خاصة الامتحانات الإلكترونية، التي تستهدف قياس القدرات الفنية والمعرفية للمتقدمين دون تدخل بشري مباشر، بما يسهم في الحد من أي تدخلات أو مجاملات، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.

خطوات الاستعلام عن النتيجة


يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط (https://jobs.caoa.gov.eg)
2- اختيار أيقونة الاستعلام أو نتائج المسابقات من الصفحة الرئيسية.
3- إدخال البيانات المطلوبة وتشمل الرقم القومي ورقم التقديم.
4- الضغط على زر عرض النتيجة لمعرفة الموقف النهائي من الامتحان الإلكتروني.

نتيجة وظائف وزارة الخارجية

ويأتي إتاحة الاستعلام عن نتائج الامتحانات الإلكترونية ضمن خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتطوير منظومة التوظيف الحكومي، والاعتماد على النظم الرقمية الحديثة في تقييم المتقدمين، بما يضمن اختيار الأكفأ، ويعزز ثقة المواطنين في آليات التعيين داخل الجهاز الإداري للدولة.

الوظائف الحكومية وظائف نتيجة وظائف وزارة الخارجية نتيجة وظائف وزارة وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين

أشرف زكي يشكو أم جاسر في المجلس الأعلى للإعلام بسبب التهكم

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: أبراج ومارينا المونت جلالة أحد الإسهامات الجديدة التي تضيف لخريطة التنمية العمرانية في مصر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة للإمارات

بالصور

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد