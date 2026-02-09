باحث قضايا وتحقيقات وتظلمات.. نتيجة وظائف وزارة الخارجية

في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف الحكومية، يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعلان نتائج المسابقات الوظيفية تباعا، بما يتيح للمتقدمين متابعة موقفهم الوظيفي بسهولة، ويعكس التزام الجهاز بتطبيق معايير النزاهة والموضوعية في إجراءات التعيين.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف باحث قضايا وتحقيقات وتظلمات بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك ضمن مسابقة التعاقد التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتائج متاح عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، في إطار الحرص على إتاحة النتائج بشفافية كاملة، وتمكين المتقدمين من متابعة موقفهم أولا بأول.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الامتحان الإلكتروني لباقي الوظائف المعلنة ضمن المسابقة نفسها بشكل تدريجي، فور الانتهاء من أعمال الامتحانات الإلكترونية الخاصة بكل وظيفة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية.

وأكد الجهاز أن جميع الإجراءات تتم وفقا لجدول زمني محدد، وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وتجرى مسابقات شغل الوظائف الحكومية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والذي ينظم آليات التعيين داخل الجهاز الإداري للدولة، ويعتمد على نظام المسابقات المركزية لضمان الشفافية والموضوعية.

ويختص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع الضوابط العامة للمسابقات، والإشراف على تنفيذ الامتحانات، خاصة الامتحانات الإلكترونية، التي تستهدف قياس القدرات الفنية والمعرفية للمتقدمين دون تدخل بشري مباشر، بما يسهم في الحد من أي تدخلات أو مجاملات، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.

خطوات الاستعلام عن النتيجة



يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط (https://jobs.caoa.gov.eg)

2- اختيار أيقونة الاستعلام أو نتائج المسابقات من الصفحة الرئيسية.

3- إدخال البيانات المطلوبة وتشمل الرقم القومي ورقم التقديم.

4- الضغط على زر عرض النتيجة لمعرفة الموقف النهائي من الامتحان الإلكتروني.

ويأتي إتاحة الاستعلام عن نتائج الامتحانات الإلكترونية ضمن خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتطوير منظومة التوظيف الحكومي، والاعتماد على النظم الرقمية الحديثة في تقييم المتقدمين، بما يضمن اختيار الأكفأ، ويعزز ثقة المواطنين في آليات التعيين داخل الجهاز الإداري للدولة.