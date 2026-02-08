قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز
الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي
التعديل الوزاري.. سيناريو الجلسة الطارئة لـ البرلمان والرئيس يملك هذا الحق
الفولت العالي يعود للدوري المصري.. إنبي يقترب من ضم كهربا في صفقة انتقال حر
إطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. رد فعل واسع من رواد الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف شاغرة متاحة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حاجتها لشغل 37 وظيفة قيادية وإدارية شاغرة، خاصة ما يتعلق بشروط التقديم والأوراق المطلوبة وآلية التسجيل. 

يأتي هذا الإعلان في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء المؤسسي داخل الهيئة.

الوظائف الخالية

تفاصيل الوظائف المعلنة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة عدد من الوظائف القيادية والإدارية المتخصصة، التي تغطي قطاعات حيوية تشمل تشغيل الشبكات، الخدمات المالية والمحاسبية، الصيانة، التخطيط، الموارد البشرية، ومتابعة المشروعات. 

وتوزعت هذه الوظائف على عدد من المناطق الجغرافية التابعة للهيئة، من بينها القاهرة، غرب الدلتا، وسط الدلتا، أسيوط، والمنطقة الجنوبية.

وتضمنت قائمة الوظائف المعلنة عددا من المناصب القيادية، من أبرزها رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ، ورئيس الإدارة المركزية لشئون سلامة الركاب والبضائع والبنية الأساسية، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات العامة، إلى جانب مدير عام التشغيل على الشبكة بعدد من المناطق، منها غرب الدلتا وأسيوط والمنطقة الوسطى.

الوظائف الخالية

وشملت الوظائف مدير عام الخدمات المالية والمحاسبة بمناطق القاهرة وغرب الدلتا والمنطقة الجنوبية، ومدير عام ورش جبل الزيتون والعربات بفرز القاهرة، ومدير عام صيانة البنية الأساسية والصيانة بالمناطق المختلفة، ومدير عام المبيعات للمسافات القصيرة والطويلة، ومدير عام المعامل الكيميائية، ومدير عام الإدارة العامة للتطوير والتدريب التشغيلي والمعاهد المتخصصة.

وتضمنت القائمة مناصب متخصصة في مجالات التخطيط والتشغيل المركزي، الموارد البشرية، دعم الخدمة العامة، وخدمة العملاء، بما يعكس تنوع الاحتياجات الوظيفية داخل منظومة السكك الحديدية.

شروط التقديم وآلية التسجيل

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن التقديم للوظائف المعلنة يشترط توافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المناسبة لكل وظيفة، وفقا للوائح المنظمة لشغل المناصب القيادية والإدارية. 

كما يشترط الالتزام بالإجراءات الرسمية للتقديم، والتي تشمل تقديم الطلبات خلال الفترة المحددة، سواء إلكترونيا أو من خلال الجهات المختصة داخل الهيئة، مع إرفاق المستندات الرسمية الدالة على المؤهلات والخبرات.

وأوضحت الهيئة أن جميع الطلبات ستخضع لعمليات الفحص والفرز وفقا للمعايير المعتمدة، على أن يتم إجراء المقابلات الشخصية واختبارات الكفاءة للمتقدمين، تمهيدا لاختيار العناصر الأنسب لشغل الوظائف المعلنة واعتمادها بشكل نهائي.

الوظائف الخالية

أهمية الإعلان عن الوظائف

يأتي الإعلان عن وظائف السكة الحديد 2026 ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى تطوير منظومة النقل السككي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب والبضائع، من خلال تعزيز كفاءة التشغيل ورفع مستوى الصيانة وضمان الالتزام بمعايير السلامة.

كما يعكس هذا الإعلان توجه الهيئة نحو دعم التطوير المؤسسي وإتاحة فرص حقيقية للكوادر المؤهلة لتولي مناصب قيادية وإدارية، بما يسهم في بناء منظومة نقل حديثة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة خدمات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

الوظائف الخالية الوظائف وظيفة وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

ترشيحاتنا

ندي موسي

ندى موسى تتألق بفستان أسود أنيق في جلسة تصوير جديدة

دراسة أمريكية: سبيل جديد محتمل لإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر

دراسة أمريكية: سبيل جديد محتمل لإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر

التبرع بالجلد

مقترح برلماني.. كيف يفيد الجلد المتبرع به مصابي الحروق

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد