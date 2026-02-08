وظائف شاغرة متاحة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.. قدم الآن

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حاجتها لشغل 37 وظيفة قيادية وإدارية شاغرة، خاصة ما يتعلق بشروط التقديم والأوراق المطلوبة وآلية التسجيل.

يأتي هذا الإعلان في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء المؤسسي داخل الهيئة.

الوظائف الخالية

تفاصيل الوظائف المعلنة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة عدد من الوظائف القيادية والإدارية المتخصصة، التي تغطي قطاعات حيوية تشمل تشغيل الشبكات، الخدمات المالية والمحاسبية، الصيانة، التخطيط، الموارد البشرية، ومتابعة المشروعات.

وتوزعت هذه الوظائف على عدد من المناطق الجغرافية التابعة للهيئة، من بينها القاهرة، غرب الدلتا، وسط الدلتا، أسيوط، والمنطقة الجنوبية.

وتضمنت قائمة الوظائف المعلنة عددا من المناصب القيادية، من أبرزها رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ، ورئيس الإدارة المركزية لشئون سلامة الركاب والبضائع والبنية الأساسية، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات العامة، إلى جانب مدير عام التشغيل على الشبكة بعدد من المناطق، منها غرب الدلتا وأسيوط والمنطقة الوسطى.

وشملت الوظائف مدير عام الخدمات المالية والمحاسبة بمناطق القاهرة وغرب الدلتا والمنطقة الجنوبية، ومدير عام ورش جبل الزيتون والعربات بفرز القاهرة، ومدير عام صيانة البنية الأساسية والصيانة بالمناطق المختلفة، ومدير عام المبيعات للمسافات القصيرة والطويلة، ومدير عام المعامل الكيميائية، ومدير عام الإدارة العامة للتطوير والتدريب التشغيلي والمعاهد المتخصصة.

وتضمنت القائمة مناصب متخصصة في مجالات التخطيط والتشغيل المركزي، الموارد البشرية، دعم الخدمة العامة، وخدمة العملاء، بما يعكس تنوع الاحتياجات الوظيفية داخل منظومة السكك الحديدية.

شروط التقديم وآلية التسجيل

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن التقديم للوظائف المعلنة يشترط توافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المناسبة لكل وظيفة، وفقا للوائح المنظمة لشغل المناصب القيادية والإدارية.

كما يشترط الالتزام بالإجراءات الرسمية للتقديم، والتي تشمل تقديم الطلبات خلال الفترة المحددة، سواء إلكترونيا أو من خلال الجهات المختصة داخل الهيئة، مع إرفاق المستندات الرسمية الدالة على المؤهلات والخبرات.

وأوضحت الهيئة أن جميع الطلبات ستخضع لعمليات الفحص والفرز وفقا للمعايير المعتمدة، على أن يتم إجراء المقابلات الشخصية واختبارات الكفاءة للمتقدمين، تمهيدا لاختيار العناصر الأنسب لشغل الوظائف المعلنة واعتمادها بشكل نهائي.

أهمية الإعلان عن الوظائف

يأتي الإعلان عن وظائف السكة الحديد 2026 ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى تطوير منظومة النقل السككي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب والبضائع، من خلال تعزيز كفاءة التشغيل ورفع مستوى الصيانة وضمان الالتزام بمعايير السلامة.

كما يعكس هذا الإعلان توجه الهيئة نحو دعم التطوير المؤسسي وإتاحة فرص حقيقية للكوادر المؤهلة لتولي مناصب قيادية وإدارية، بما يسهم في بناء منظومة نقل حديثة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة خدمات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.