وزير الخارجية يلتقي نظيره الجامبي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، بالسيد سيرين مودو نجي وزير خارجية جامبيا، وذلك على هامش فعاليات الاتحاد الأفريقي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

دفع العلاقات الاقتصادية وعقد اللجنة المشتركة

أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر إلى مواصلة دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أهمية عقد اللجنة المشتركة المصرية الجامبية في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في إعطاء دفعة قوية لمسارات التعاون المختلفة.

وشدد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مع أهمية إشراك القطاع الخاص في دعم حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين. كما أكد استعداد مصر لتلبية احتياجات الجانب الجامبي، لا سيما في مجالات التشييد والطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن تعزيز التعاون الأمني.

وأعرب الوزير عن تطلع بلاده إلى مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ الخطط التنموية في جامبيا، بما يعكس الخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في مجالات التنمية والبناء داخل القارة الأفريقية.

بناء القدرات والتعاون الأكاديمي

أكد وزير الخارجية حرص مصر على مواصلة تنفيذ برامج بناء القدرات وتأهيل الكوادر الجامبية، من خلال البرامج التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية بمعهد الدراسات الدبلوماسية للشباب الدبلوماسيين الجامبيين.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة جامبيا وجامعة الأزهر، خاصة في مجالات الطب والهندسة، إلى جانب بحث توفير منح تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في دعم القدرات التعليمية والعلمية في جامبيا.

تنسيق إقليمي بشأن قضايا الساحل

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية في القارة الأفريقية، لا سيما في منطقة الساحل، وسبل إرساء دعائم الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه عددًا من دولها.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز العلاقات الثنائية ويرتقي بها إلى آفاق أرحب، ويحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والجامبي، في إطار رؤية أفريقية تقوم على التعاون والتكامل ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة.