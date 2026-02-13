قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
ذروة التقلبات اليوم.. الأرصاد تواجه تحذير شديد اللهجة بشأن الطقس
يحرسان قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة ونجلتها بالإسكندرية
قرة عيني ماتت.. محمد الدسوقي يستقبل العزاء في زوجته بـ بورسعيد
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجامبي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بدر عبد العاطي وسيرين مودو نجي
بدر عبد العاطي وسيرين مودو نجي
نوال السيد

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، بالسيد سيرين مودو نجي وزير خارجية جامبيا، وذلك على هامش فعاليات الاتحاد الأفريقي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

دفع العلاقات الاقتصادية وعقد اللجنة المشتركة

أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر إلى مواصلة دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أهمية عقد اللجنة المشتركة المصرية الجامبية في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في إعطاء دفعة قوية لمسارات التعاون المختلفة.

بدر عبد العاطي وسيرين مودو نجي

وشدد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مع أهمية إشراك القطاع الخاص في دعم حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين. كما أكد استعداد مصر لتلبية احتياجات الجانب الجامبي، لا سيما في مجالات التشييد والطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن تعزيز التعاون الأمني.

وأعرب الوزير عن تطلع بلاده إلى مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ الخطط التنموية في جامبيا، بما يعكس الخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في مجالات التنمية والبناء داخل القارة الأفريقية.

بناء القدرات والتعاون الأكاديمي

أكد وزير الخارجية حرص مصر على مواصلة تنفيذ برامج بناء القدرات وتأهيل الكوادر الجامبية، من خلال البرامج التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية بمعهد الدراسات الدبلوماسية للشباب الدبلوماسيين الجامبيين.

بدر عبد العاطي وسيرين مودو نجي

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة جامبيا وجامعة الأزهر، خاصة في مجالات الطب والهندسة، إلى جانب بحث توفير منح تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في دعم القدرات التعليمية والعلمية في جامبيا.

تنسيق إقليمي بشأن قضايا الساحل

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية في القارة الأفريقية، لا سيما في منطقة الساحل، وسبل إرساء دعائم الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه عددًا من دولها.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز العلاقات الثنائية ويرتقي بها إلى آفاق أرحب، ويحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والجامبي، في إطار رؤية أفريقية تقوم على التعاون والتكامل ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

بدر عبدالعاطي مصر وجامبيا الأزهر جامبيا وزير الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

الاهلي

ملفات ساخنة في الأهلي| الانقلاب على توروب.. وسر رفض تعديل عقد إمام عاشور

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

ترشيحاتنا

ضبط 2508 زجاجات عصير غير صالحة ومجهولة المصدر خلال حملة تموينية باسيوط

ضبط 2508 زجاجات عصير غير صالحة ومجهولة المصدر خلال حملة تموينية باسيوط

انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

جثة

مصرع شاب خلال عبور المزلقان في شبين القناطر بالقليوبية

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد