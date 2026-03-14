الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات موديل 2026 أقل من 900 ألف جنيه.. بالأسعار

سيارات موديل 2026
سيارات موديل 2026
صبري طلبه

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية، إلى جانب التقنيات المستخدمة، وعناصر التصميم سواء الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات موديل 2026 أقل من 900 ألف جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

تعمل نيسان سنترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وبسعر يبلغ 899,000 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

زودت إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 799,990 و 899,990 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تأتي السيارة شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي أو تيربو، 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 111 أو145حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أتوماتيكي الاداء CVT، وبتقنيات الدفع الامامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 895,000 جنيه و مليون جنيه.

جاك S2

جاك S2

زودت السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، وبسعر يبلغ 709,900 جنيه.

بايك يو 5 بلس

بايك يو 5 بلس

تعتمد بايك يو 5 بلس من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 724,900 و 854,900 جنيه.

