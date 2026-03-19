مرسيدس E240 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

مرسيدس E240 موديل 2003

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس E240 موديل 2003، وتنتمي E240 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات مرسيدس E240 موديل 2003 الخارجية

مرسيدس E240 موديل 2003

تمتلك سيارة مرسيدس E240 موديل 2003 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة مرسيدس، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك مرسيدس E240 موديل 2003

مرسيدس E240 موديل 2003

تحصل سيارة مرسيدس E240 موديل 2003 علي قوتها من محرك سعة 2600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 238 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة مرسيدس E240 موديل 2003 الداخلية

مرسيدس E240 موديل 2003

تحتوي سيارة مرسيدس E240 موديل 2003 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر مرسيدس E240 موديل 2003

مرسيدس E240 موديل 2003

تتوافر سيارة مرسيدس E240 موديل 2003 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .